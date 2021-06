Zeman by uvítal, kdyby měla běloruská opozice v ČR kancelář

Praha - Prezident Miloš Zeman by uvítal, kdyby si běloruská opozice v Praze zřídila styčnou kancelář. Vůdkyni běloruské opozice Svjatlaně Cichanouské to navrhl při úterní schůzce v Lánech. Zeman to řekl Frekvenci 1 a Parlamentním listům při návratu z pracovní cesty do Rakouska.

"Bylo to přátelské setkání a já jsem jí mimochodem navrhnul, jestli by běloruská opozice neměla mít v Praze styčnou kancelář, protože by to asi bylo dobře," řekl Zeman o setkání.

Cichanouská přijela na čtyřdenní návštěvu Česka na začátku tohoto týdne. Setkala se kromě Zemana také například s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedy obou komor Parlamentu Milošem Vystrčilem (ODS) a Radkem Vondráčkem (ANO) a dalšími politiky či představiteli neziskových organizací. Zeman jí vyjádřil osobní podporu, ocenil její odvahu a opozici popřál vítězství v boji s posledním evropským diktátorem, sdělil po úterním jednání jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

V Senátu byla Cichanouská přijata jako skutečná vítězka loňských prezidentských voleb v Bělorusku a hlava běloruského státu. Znovuzvolení Lukašenka neuznává ani ČR, ani Evropská unie. Volby jsou označovány za zmanipulované a následné represe Lukašenkova režimu proti jeho odpůrcům vedly k zavedení sankcí. Cichanouská mimo jiné usiluje o vypsání nových prezidentských voleb.