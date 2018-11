Praha - Prezident Miloš Zeman nebude bránit premiérovi Andreji Babišovi (ANO), pokud bude chtít odvolat jakéhokoli ministra. Odpověděl tak na otázku, zda by přijal návrh na odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Rozhovor se Zemanem dnes otiskla Mladá fronta Dnes (MfD). Prezident také uvedl, že Česko by se kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího mělo připojit k embargu na vývoz zbraní do Saúdské Arábie jen tehdy, pokud by bylo celosvětové. Za oprávněný označil požadavek KSČM na místo v dozorčí radě firmy ČEZ.

Petříček se staví vlažně k záměru přesunout českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, který Zeman naopak podporuje. Prezident v této souvislosti nepřímo označil Petříčka za loutku europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), který o vedení české diplomacie usiloval, ale Zeman ho ministrem zahraničí odmítl jmenovat. Podle prezidenta se proti přesunu ambasády staví právě Poche. "Nemám rád loutky. Možná je dovedu pochopit, když je to Spejbl a Hurvínek, ale v české politice mi loutky připadají nevhodné," řekl Zeman.

Vůči Petříčkovi se vymezil i Babiš. Nelíbilo se mu, že Petříček před jednáním sociálních demokratů o jejich postoji v dnešním hlasování o nedůvěře vládě řekl, že ČSSD by měla trvat na Babišově odchodu z vlády do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér trestně stíhán. "Není to o ČSSD, ale někteří členové vlády mě zklamali a byl jsem zaskočený hlavně panem ministrem zahraničních věcí, který říká, že bychom měli odejít z vlády, to nevím, proč říká," řekl Babiš ve čtvrtek v televizi Prima.

Novinář Chášukdží, který kritizoval režim v Saúdské Arábii, byl v říjnu zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Vývoz zbraní do Saúdské Arábie se následně rozhodly zastavit Německo, Dánsko či Finsko. "Kdyby se podařilo dosáhnout celosvětového embarga na vývoz zbraní do Saúdské Arábie, byl bych pro to, aby se k tomuto embargu Česká republika připojila," řekl k tomu Zeman. Doplnil, že svým případným izolovaným embargem by Česko jen uvolnilo místo firmám z jiných zemí.

Dozorčí radu většinově státem vlastněné energetické společnosti ČEZ může obměnit valná hromada, která se koná příští týden. Komunisté chtěli získat místo v dozorčí radě už na červnové valné hromadě, tehdy ale svého kandidáta neprosadili. "Myslím, že není důvod, proč by v dozorčí radě ČEZ neměla mít politická strana, která toleruje vládu, svého reprezentanta. Tam nehrozí, že by měl většinu a přehlasoval zbytek," uvedl k tomu prezident. Komunisté podle něj mají "svaté právo" žádat informace o polostátním podniku.