Zeman by mohl uspořádat debatu o energetice, navrhuje Středula

Praha - Prezident Miloš Zeman by mohl po volbách uspořádat kulatý stůl o energetice v Česku s vládou, členy Parlamentu, odboráři a zaměstnavateli. Na dnešní schůzce to hlavě státu navrhl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj Zeman souhlasil. Setkání by se mělo uskutečnit po volbách. Středula to řekl novinářům. Žádal dnes prezidenta také o pomoc jedné z firem. Odborový předák nyní sbírá podpisy pro svou prezidentskou kandidaturu. Zeman na dubnovém odborářském sjezdu členy odborů požádal, aby Středulu ke kandidování přemluvili.

ČMKOS, v jejímž čele Středula stojí, je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Postup vlády ke zmírnění dopadů zdražování odbory kritizují. Svolaly na 8. října do Prahy na Václavské náměstí kvůli tomu demonstraci. O dnešní setkání s prezidentem předák podle mluvčího hlavy státu Jiřího Ovčáčka požádal.

"Přišel jsem za panem prezidentem s námětem, aby se uskutečnil a on zorganizoval kulatý stůl k energetice v ČR. Pan prezident s touto myšlenkou souhlasil s tím, že by se takového jednání zúčastnila vláda, členové Parlamentu i sociální partneři. Jsem rád, že jsme se na tom shodli," řekl novinářům Středula. Podle něj by se mělo setkání uskutečnit po komunálních volbách a druhém kole senátních voleb. Odborář věří, že se ho ministři, poslanci a senátoři i ostatní budou ochotni zúčastnit. Role Miloše Zemana jako moderátora debaty může být silná, míní Středula.

Odbory v pondělí na svém shromáždění navrhovaly ke zmírnění dopadů inflace snížení DPH na vybrané zboží, stropování cen, navýšení dávek či zavedení podpory firem a kurzarbeitu. Středula to dnes zopakoval. Dodal, že se s prezidentem shodl na stropování cen podle zákona o cenách či využití zkrácené práce se státním příspěvkem. Vláda opatření kvůli drahým energiím chystá. V pátek by měli v Praze o celoevropském řešení jednat ministři členských států.

Středula žádal prezidenta i o podporu jedné z firem. "Požádal jsem ho, pokud by bylo možno, aby on ze svého pohledu mohl pomoci... Někdy i nestandardní kroky mohou pomoci zaměstnanosti a budoucí produkci ve významném odvětví českého průmyslu," uvedl odborář. Jméno společnosti a podobu podpory odmítl sdělit. Podle něj jde o firmu s tisícovkou zaměstnanců, která měla dříve ruského vlastníka. Podle webu ke své prezidentské kandidatuře Středula navštívil na začátku června společnost Aircraft Industries v Kunovicích u Uherského Hradiště. V dubnu ji od ruského majitele koupil Omnipol.

Středula se s prezidentem setkává pravidelně vždy po několika měsících. Podle odboráře bylo dnešní jednání pozitivní. "Pan prezident má velmi dobré zdraví. Myslím, že ho situace extrémně zajímá," sdělil odborový předák.

Vláda oznámila, že podniká kroky ke snížení závislosti Česka na ruském plynu. Posílit chce také jadernou energii. Kabinet odmítl, aby se na dostavbě dukovanské elektrárny podílely ruské firmy. Prezident Zeman naopak zapojení Rusů do výstavby bloků v minulosti podporoval.