Zeman by měl opustit nemocnici, kde je s koronavirem

Ilustrační foto - Zdravotníci pomáhají 25. listopadu 2021 prezidentu Miloši Zemanovi do sanitky po jeho propuštění z Ústřední vojenské nemocnice. Zeman bude převezen na zámek do Lán, kde druhý den jmenuje novým předsedou vlády Petra Fialu. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Prezident Miloš Zeman by měl dnes odpoledne opustit pražskou Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kam byl převezen ve čtvrtek po zjištění nákazy covidem-19. Ředitel prezidentské kanceláře Vratislav Mynář uvedl, že Zeman z nemocnice pojede na zámek do Lán, podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) by se tak mělo stát v 16:00.

Zeman by měl v neděli jmenovat premiérem předsedu ODS Petra Fialu. Pražský hrad ceremoniál přes prezidentovu nákazu nadále připravuje. Mynář uvedl, že podobu ceremoniálu chce dnes zkonzultovat se Zemanem. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová upozornila, že každý nakažený koronavirem musí zůstat 14 dnů v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem.

Prezident byl do ÚVN převezen ve čtvrtek večer poté, co se u něj nákaza prokázala. Zeman podle nemocnice nemá příznaky onemocnění covid-19, dostal monoklonální protilátky, které nakažené chrání před těžkým průběhem nemoci. Prezident měl původně Fialu jmenovat předsedou vlády v pátek v poledne, z ÚVN byl propuštěn po víc než 40 dnech ve čtvrtek ráno. Páteční program ale kvůli obnovené hospitalizaci zrušil.

O Zemana bude v Lánech znovu pečovat společnost Senior Home Group, která se zdravotní péči o prezidenta začala věnovat po jeho čtvrtečním propuštění z ÚVN. Test Zemana na koronavirus si firma podle člena svého vedení a lékaře Borise Šťastného ve čtvrtek vyžádala kvůli kontaktu prezidenta s nakaženým člověkem.