Zeman by asi vetoval zákon, který zkracuje volby na jeden den

Praha - Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s tím, aby se volby konaly jen jeden den, zatímco nyní mohou čeští voliči hlasovat v pátek i sobotu. Tvrdí, že tato změna by snížila volební účast. Pokud by tento návrh parlament schválil, zřejmě by takovou změnu zákona vetoval. Zeman to řekl v rozhovoru pro TV Barrandov. Znovu zopakoval, že je zastáncem volební povinnosti.

"Všechno, co přispívá ke zvýšení volební účasti, má mou podporu, a naopak," uvedl prezident.

Ministerstvo vnitra v návrhu zákona o správě voleb plánuje, že se hlasovat bude jen v pátek. Mezi další změny patří korespondenční hlasování v zahraničí a také zrušení povinného doručování volebních lístků.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zatím poslal předlohu do připomínkového řízení, teprve poté zamíří do vlády a parlamentu. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021. Plně by zákon začal fungovat až v dalším období, například při výběru prezidenta v roce 2023.