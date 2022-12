Zeman bude volit Babiše, jako jediný má podle něj politické zkušenosti

Praha - Prezident Miloš Zeman bude v nadcházející volbě hlavy státu volit předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Řekl to v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News. Jako základní argument uvedl, že Babiš má politickou zkušenost jako jediný ze tří kandidátů, kterým průzkumy přisuzují nejvyšší šanci na úspěch. Mezi další dva kandidáty s nejvyššími preferencemi řadí průzkumy ekonomku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla.

Zeman podotkl, že s Babišem nesouhlasí ve všem a v některých věcech má odlišný názor, jako bylo třeba zrušení superhrubé mzdy. "Politika to je řemeslo nebo profese jako každé jiné. A jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který nevystudoval medicínu a je to jeho první operace, tak asi nechcete, aby hlavou státu byl člověk, který politice nerozumí a nikdy ji nedělal,“ řekl Zeman.

Zeman na dotaz televize potvrdil, že Babišovi poradil, aby nechodil do televizních diskusí. Zdůvodnil to tak, že v diskusi, kde je jeden na jednoho, jde o férovou diskusi, kde kandidát může uplatnit své argumenty. Naproti tomu diskuse například jednoho proti osmi se podle něj stává něčím jako masovým shromážděním, což podle něj už není férová diskuse.

O Nerudové a Pavlovi řekl Zeman, že jsou to kandidáti bez politické zkušenosti, a dodal, že je to pro něj ten nejsilnější argument. V případě Nerudové poukázal například na kauzu týkající se doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde Nerudová působila jako rektorka. Podle Zemana musela jako rektorka o kauze vědět. V případě bývalého náčelníka generálního štábu Pavla řekl Zeman, že Pavel sice rozumí armádě, ale podle jeho názoru nerozumí ničemu jinému.

"Podle prezidenta nemám zkušenosti a nerozumím zahraniční politice. Za svou diplomatickou kariéru jsem vedl více než 1000 jednání s prezidenty, ministry, náčelníky štábů i s králi. Zřejmě měl na mysli tu 'pořádnou politickou zkušenost' se lhaním a rozeštváváním. Tu opravdu nemám," reagoval Pavel na sociálních sítích.

Zeman také míní, že i kdyby odstoupili z volby hlavy státu senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, nikomu nepomůžou, protože není zaručeno, že by jejich voliči volili Petra Pavla nebo Danuši Nerudovou. Je podle něj také možné, že by k volbám nešli vůbec. Podnikatel Karel Diviš by podle Zemana mohl být černým koněm voleb, i když se nedomnívá, že by postoupil do druhého kola. Dalšímu kandidátovi Josefovi Středulovi podle prezidenta uškodila demonstrace na Václavském náměstí v Praze, které se zúčastnil jen nízký počet lidí. Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podle Zemana vede poměrně nevýraznou kampaň.