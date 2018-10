Praha - Občané by podle prezidenta Miloše Zemana měli volit v dnes začínajících volbách do Senátu a obecních zastupitelstev, aby se do funkcí nedostali horší lidé než ti, které sami preferují. Zeman to řekl novinářům při dnešní návštěvě výstavy Doteky státnosti. Sám bude dnes odpoledne hlasovat pro osobnosti napříč stranami. Podobný způsob hlasování, tzv. panašování, by vedle komunálních voleb rád viděl i u sněmovních či krajských voleb.

Zeman bude hlasovat dnes odpoledne v Praze 5 Lužinách. Kandidáty, které na velkých volebních lístcích zaškrtne, vybíral dlouho. "Preferuji panašování. Uvítal bych, kdyby bylo možné i ve volbách krajských a parlamentních," uvedl. Zejména v Praze je podle něj "volební plachta" obrovská. "Zatímco zatrhnout jednu stranu trvá dvě minuty, panašování je časově náročné," dodal prezident.

Na kandidátce téměř každé strany se podle Zemana najdou osobnosti. "Najdete (na nich) i spoustu neosobností, které sice najdou odvahu kandidovat, ale není za nimi žádná práce," konstatoval. Přednost dal proto skutečným osobnostem z různých stran.

Lidé by podle Zemana měli hlasovat z jednoduchého důvodu. "Aby se na příslušná místa dostali vámi navrhovaní kandidáti. Neboť ti, které by volili jiní, by mohli být ještě horší než ti, které preferujete vy. Omlouvám se za cynismus této odpovědi," řekl Zeman.

