Praha - Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu manželek odevzdali své hlasy v komunálních volbách. Zeman hlasoval před 14:30 v pražských Stodůlkách, Babiš dorazil do volební místnosti v Průhonicích u Prahy krátce po jejím otevření. Odvoleno již mají také předsedové parlamentních stran Jan Hamáček (ČSSD), Ivan Bartoš (Piráti), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) či Petr Fiala (ODS).

Zeman při hlasování ocenil starosty, práce senátorů si nevšiml

Zeman ve volební místnosti prohlásil, že lidé ke komunálním volbám chodí, protože starostům věří ze všech politiků nejvíc s výjimkou prezidenta. Kritický byl naopak k Senátu, do kterého se letos volí ve třetině z 81 obvodů. Novinářům při odchodu z volební místnosti řekl, že si práce senátorů nevšiml. Zemanovo hlasování doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření.

"Zatímco práci Poslanecké sněmovny dokážu zhodnotit, práci Senátu zhodnotit nedokážu. Protože jsem rozený optimista, chci věřit, že třetina nových senátorů tam vnese novou krev a novou pracovitost," konstatoval.

Do Zemanovy volební místnosti dorazily již dlouho předem zhruba tři desítky zástupců médií. Všichni museli projít důkladnou osobní prohlídkou. V okolí základní školy i uvnitř hlídkovali policisté a v místnosti byli čtyři členové prezidentovy ochranné služby.

Také při druhém kole prezidentských voleb letos v lednu panovala v Zemanově volební místnosti zvýšená bezpečnostní opatření. Před vchodem novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, přes 20 novinářů včetně zástupců zahraničních médií muselo zůstat venku.

Opatření byla tehdy přizpůsobena kvůli incidentu z prvního kola, kdy do místnosti pronikla ukrajinská aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová, při příchodu prezidenta si vysvlékla košili a přiběhla k němu. Křičela přitom "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), nápis stejného znění měla také na hrudi. Soud Diašové uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země. Zeman dnes incident připomněl. "Doufám, že tentokrát nebudeme mít kulturní vložku jako minule," prohlásil.

Babiš považuje za hlavní cíl voleb vyhrát v Praze

Andrej Babiš považuje za hlavní cíl v komunálních volbách, aby ANO zvítězilo v Praze. Považuje to za prestižní záležitost, řekl novinářům poté, co společně s manželkou Monikou odevzdali hlasy v Průhonicích u Prahy. Výsledek senátních voleb, v nichž s manželkou rovněž odevzdali hlas pro obvod Benešov, Babiš odhadovat nechtěl. Volby nepovažuje za referendum o vládě ANO s ČSSD.

"Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost," řekl Babiš. Podotkl, že v loňských sněmovních volbách ANO nedosáhlo v Praze takového výsledku, jaký si představoval. Je zvědavý, nakolik se naplní volební průzkumy, které ANO v Praze řadily na třetí místo. S volební kampaní byl spokojený, podle něj vyvolala velkou debatu.

Babiš neuvedl, pro koho v obecních volbách v Průhonicích hlasoval. Připomněl jen, že jeho hnutí tam kandidátku nepostavilo.

Fungování vlády podle Babiše nebude mít velký vliv na hlasování v komunálních volbách, podle něj je důležitější, jak jsou lidé spokojeni s prací dosavadních starostů a primátorů. "Referendum o vládě to určitě nebude," řekl. Neočekává ani, že by výsledky voleb ovlivnily další fungování menšinového kabinetu ANO a ČSSD. "Koalice z hlediska vztahového funguje podstatně líp než v minulosti, neočekávám žádný vliv na vládu," řekl.

Výsledek senátních voleb Babiš odhadovat nechtěl. Podle něj je Senát o osobnostech a řada osobností nechce kandidovat za ANO, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy. ANO podle něj vybralo do voleb dobré kandidáty, v některých obvodech ale nikoho nepostavilo, protože tam podle Babiše není šance na úspěch. "Stavět kandidáta proti (zlínskému hejtmanovi a senátorovi Jiřímu) Čunkovi (KDU-ČSL) nebo (teplickému primátorovi a senátorovi Jaroslavu) Kuberovi (ODS) je podle mě zbytečné," poukázal na populární senátní tváře.

Hamáček: Pro ČSSD budou první zkouškou až krajské volby

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček věří kandidátům ČSSD v komunálních i senátních volbách, pro sociální demokraty ale budou stěžejní až krajské volby. Řekl to novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v komunálních a senátních volbách v domě kultury v Mladé Boleslavi.

"Klíčové volby pro sociální demokracii byly ty poslední do Poslanecké sněmovny, kde jsme nedopadli nejlépe, a teď se snažíme stranu stabilizovat, znovu získávat důvěru voličů. Nicméně jsme ve vládě pouze tři měsíce, takže tou první zkouškou, zda náš recept funguje, budou spíše volby krajské," řekl Hamáček.

Řekl, že kandidátům ČSSD věří. "Mezi nimi je celá řada osobností, celá řada senátorů obhajuje svůj post, ukázali, že umí pracovat pro občany, takže mají moji důvěru," řekl Hamáček.

Doufá, že volební účast v letošních volbách přesáhne 50 procent. "Já bych chtěl samozřejmě, aby volební účast byla co nejvyšší. A pokud bude přes 50 procent, tak to budu pokládat za úspěch. Je asi tradicí, že nejvíce táhnou parlamentní volby a nevolit je také právo, takže my samozřejmě přesvědčujeme voliče, aby dorazili, ale je to jejich rozhodnutí," uvedl Hamáček.

V Mladé Boleslavi bojuje o přízeň voličů v komunálních volbách devět uskupení, ČSSD vede do voleb Robin Povšík. Současným primátorem je Raduan Nwelati z ODS, který se snaží svůj post obhájit. V senátních volbách ve volebním obvodu 38 Mladá Boleslav o hlasy usiluje sedm lidí, současný senátor Jaromíř Jermář (ČSSD) funkci neobhajuje.

Piráti mají v Praze ambice zvítězit, řekl Bartoš

Piráti mají v Praze ambice zvítězit, řekl předseda strany Ivan Bartoš poté, co odpoledne v Praze 2 odevzdal ve volbách svůj hlas. Chtěl by, aby výsledek senátních voleb umožnil straně sestavit vlastní senátní klub. Volební účast vidí Bartoš optimisticky.

"Nám se podařilo v minulých volbách aktivizovat řadu lidí, kteří nechodili k volbám, nebo neměli koho volit, tak já doufám, že i díky nám bude v místech, kde kandidujeme, účast vyšší," řekl novinářům Bartoš. "Kandidujeme ve 160 různých volbách v komunále, a my bychom všude chtěli dopadnout lépe, než jsme v té dané obci měli výsledek ve volbách do Sněmovny. V Praze máme ambice ve volbách zvítězit a jít do rady, pokud to povolební strategie umožní," uvedl předseda. Obhájit účast ve vedení radnice by Piráti chtěli v Mariánských Lázních, dobré šance vidí Bartoš například i v Brně či Ostravě.

"V senátních volbách máme zajímavé kandidáty (...), tam bychom chtěli, aby byl výsledek takový, že po druhém kole budeme moci sestavit vlastní senátní klub, který Pirátům chybí," řekl Bartoš. K ustavení senátorského klubu je třeba nejméně pěti senátorů.

Bartoš podotkl, že ho zaráží, kolik investovaly některé sněmovní strany do kampaně. "Za nás ta kampaň byla, jak jsou Piráti zvyklí, naši kandidáti byli měsíce v ulicích. Mrzí mě, že v rámci emocí řada stran, a není to doména SPD, ale viděli jsme takovou kampaň i u ODS, tak si strany šáhly až na morální dno," řekl předseda.

"My jsme vedli kampaň pozitivní a mrzí mě, že v rámci toho souboje emocí je nenávist a apel na nejnižší lidské pudy. Nedivil bych se, když to dělají uskupení, které jsou dlouhodobě známy svými rasistickými sklony, ale když se i strany, které se tváří liberálně, sníží k takovému způsobu kampaně a vedení stran se od toho pak distancuje a dělá, že nejsou žádní hodnotitelé etických komisí, tak mi to přijde spíš smutné," dodal Bartoš.

Okamura odvolil v Praze 8, čeká podobnou účast jako minule

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že SPD při své první účasti v komunálních volbách získá dostatek zastupitelů, kteří by apelovali na to, aby byl slyšet přímo hlas občanů. Okamura to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 8. Ve volbách očekává podobnou účast jako v minulosti, což by podle něj mohlo SPD nahrát. Převážná část z 39 lidí, kteří zmizeli z kandidátek hnutí do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí, podle Okamury odešla kvůli výhrůžkám a zastrašování.

Podobná volební účast jako před čtyřmi lety (zhruba 44 procent) může v komunálních volbách SPD pomoci, míní Okamura. "Doufám, že to bude pro nás výhodou tak jako v krajských volbách. Tam byla také účast nižší, ale náš volič nás přišel podpořit," uvedl. Podle něj je obvyklá nižší účast způsobena volebním systémem. "V zemích s posílenými prvky přímé demokracie bývá účast vyšší, protože lidé mají pocit, že mají větší možnost přímo ovlivnit veřejné dění," doplnil.

Odstoupení 39 lidí z kandidátek SPD do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí odůvodnil tím, že se převážná část těchto lidí stala terčem útoků. "Poté, co se lidem objevily ve schránkách volební lístky, začalo být mnoha našim kandidátům vyhrožováno. Zlomeček z kandidátů tedy odstoupil, protože to neměli zapotřebí. Je to okamžik, nad kterým bychom se měli zamyslet. Jestli téměř 30 let po sametové revoluci je někdo perzekvován a šikanován za politický názor, za to, že kandiduje za nějakou stranu, a pokud se příznivci a podpůrci jiných stran uchylují k metodám, že vystraší kandidáty, tak to není správné," doplnil.

Okamura doufá, že sněmovní SPD získá stovky zastupitelů, kteří budou prosazovat program hnutí i na komunální úrovni. "Chtěli bychom apelovat na to, aby byl slyšet přímo hlas občana. Dnes se často rozhoduje o nás bez nás. My chceme přinášet impulzy od občanů. Naši členové nikdy nebudou odcizeni od voličů, jsme zvyklí s nimi komunikovat, stát na ulicích s petičními stánky, jsme kontaktní hnutí," řekl.

V případě voleb do Senátu ocenil, že se SPD podařilo postavit kandidáty ve všech 27 volebních obvodech. "Rádi bychom, aby i v Senátu zazníval hlas ohledně svobody a suverenity České republiky a kritický hlas k politice Evropské unie, což se nyní neděje. Rádi bychom také měli více síly na prosazení zákonů o referendu a o přímé volbě a odvolatelnosti politiků," uvedl.

Předseda KSČM Filip by si přál vyšší volební účast

Předseda KSČM Vojtěch Filip, který volil odpoledne v Českých Budějovicích obecní zastupitele i senátora, si přeje vysokou volební účast. Novinářům řekl, že lidé by neměli nechat rozhodovat o své budoucnosti někoho jiného. Dodal, že odhady hovoří o tom, že by k volbám mohlo přijít odevzdat svůj hlas 55 procent. Filip by však přivítal účast vyšší.

Filip se domnívá, že za nízkou účast voličů stojí dva důvody. "Buď jsou lidé spokojení a řeknou si, že v obci to dopadne tak, jak si představujeme a obec bude dál vzkvétat, nebo je za tím lhostejnost," řekl předseda KSČM, která podpořila vznik menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie.

Filip figuruje na kandidátní listině strany v Českých Budějovicích. Podle něj jihočeská metropole postrádá v rozvoji větší dynamiku. "Od komunálních voleb očekávám, že město tu dynamiku získá. Za poslední čtyři roky jme byli spíš svědkem hádek jak uvnitř koalice ,tak i u samotných hnutí," uvedl Filip.

V komunálních volbách se v Českých Budějovicích uchází o hlasy voličů 14 subjektů. Komunální volby v roce 2014 vyhrálo v Českých Budějovicích ANO, které získalo 20,65 procenta hlasů a v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 12 křesel. Druhé ČSSD hlasy vynesly devět mandátů, třetímu HOPB osm mandátů, čtvrté KSČM šest, TOP-09 čtyři, lidovcům a ODS po třech. Koalici tvoří ANO, ČSSD, KDU-ČSL a ODS.

Fiala chce, aby ODS posílila ve velkých městech včetně Brna

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby ODS oproti minulým komunálním volbám posílila ve velkých městech. Řekl to dnes novinářům poté, co vhodil lístek do volební urny ve škole v Zemědělské ulici v Brně. V Brně chce strana podle Fialy skončit s nynější stagnací města. ODS je v opozici. Má pět mandátů, které před čtyřmi lety získala za 7,62 procenta hlasů. Volby do měst a obcí a části Senátu se konají dnes a v sobotu.

Fiala přišel do volební místnosti s rodinou. "V Brně stejně jako v jiných velkých městech bych očekával posílení, protože tam jsme minule nejvíc ztratili. Je důležité uspět, abychom mohli prosadit svůj program a mohli hledat partnery, abychom dokázali něco změnit," řekl Fiala.

Doplnil, že strana nepůjde do koalic s KSČM a extrémními stranami typu SPD. "Jinak jsme otevření debatám. Chtěl bych, abychom mohli pokračovat v těch městech, kde jsme vládli, a abychom i v dalších posílili a mohli se podílet na správě měst a obcí," uvedl Fiala. V Brně ODS kritizuje koalici včetně nejsilnějšího hnutí ANO, proti spolupráci s ANO se ale Fiala nevymezil.

Fiala očekává obdobnou volební účast jako minule, byla kolem 45 procent, v Brně ani ne 40 procent. "Volební účast vždy ovlivňuje výsledky voleb. Přál bych si, aby přišlo více lidí, aby to nenechávali na jiných a rozhodli, kdo je bude zastupovat na městech a kdo v Senátu," řekl Fiala.

Podle něj je důležité, aby byly v Senátu silné osobnosti, které reprezentují demokratickou politiku. "To proto, aby se nemohla reprodukovat většina, která je na sněmovní úrovni nebo na Hradě. To je polokomunistická koalice. Chceme v Senátu protiváhu a brzdu při změnách ústavy," dodal Fiala.

Pospíšil: úspěch bude nad 15 % hlasů, s ANO koalici neutvoříme

Předseda TOP 09 a lídr kandidátky Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil volil v Gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně. Za úspěch ve volbách do zastupitelstva hlavního města by Pospíšil považoval jakýkoliv výsledek nad 15 procent hlasů. TOP 09 v Praze kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL. Do případné koalice na magistrátu zástupci Spojených sil pro Prahu nechtějí jít s hnutím ANO.

"V Praze očekáváme, že voliči nepodpoří koalici, která dosud vládne na magistrátu, to znamená, že nepodpoří hnutí ANO a sociální demokraty. My jsme vytvořili jasnou alternativu vůči současné vládě na magistrátu. A doufám, že voliči ocení náš program a naše osobnosti, které za nás kandidují," řekl Pospíšil.

Strategii povolebního vyjednávání Spojené síly pro Prahu podle Pospíšila ještě nemají a stanoví si ji až v sobotu po skončení voleb. Ve vyjednávacím týmu budou mít své zástupce jak TOP 09, tak rovněž STAN a KDU-ČSL.

Pospíšil doufá, že v komunálních volbách bude účast vyšší než zhruba 40 procent, jako tomu bylo před čtyřmi lety. "Pokud lidé nepůjdou volit, vydělají na tom strany jako KSČM, případně extremisté. Ostatně, to bylo také jedno z hesel naší komunální kampaně," řekl. Obyvatelé podle něj komunální volby trochu podceňují. "Jsou to důležité volby, protože komunální politika ovlivňuje jejich bezprostřední životy a okolí. Občané vnímají více celorepubliková témata," řekl Pospíšil.

Kampaň v Praze označil Pospíšil za férovou, kdy žádná z kandidujících stran podle něho nepoužívala podpásové metody. "Některé politické strany, například ANO, svou formou kampaně a sliby spíše naplňovaly princip klamavé reklamy. Pokud ANO stavělo za rok 4000 bytů a teď slibuje za čtyři roky 140.000 bytů, tak je to na hraně klamavé reklamy. Ale to je na voličích, aby to posoudili," řekl.

Bělobrádek doufá, že uspějí strany, které nechtějí změny ústavy

Kandidát do Senátu na Náchodsku poslanec a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vnímá senátní volby jako referendum o politické situaci v ČR. Lidovci chtějí v Senátu bránit návrhům na změnu ústavy. Řekl to dnes v podvečer novinářům v Náchodě, v němž volil. Odmítl, že by komunální volby, byly druhořadé.

"Doufám, že v Senátu budou úspěšné strany, které nechtějí žádné nebezpečné nebo dramatické změny v ústavě. Tím nejlepším vyjádřením, jak jsou lidé spokojeni (s politickým vývojem), mohou být právě volby," řekl novinářům.

Od komunálních voleb očekává, že se Náchod bude dál rozvíjet. Za jedno z hlavních témat považuje vyřešení dopravy v pohraničním městě, kterým vede hlavní silniční tah do Polska. "Hlasoval jsem pro to nejlepší, co tady bylo," řekl novinářům Bělobrádek.

Obvod 47 Náchod je jediným v Královéhradeckém kraji, kde se senátní volby konají současně s komunálními.

Pro případ, že ve volbách do Senátu uspěje, označil za svoji náhradnici ve Sněmovně současnou náměstkyni hradeckého primátora Annu Maclovou. Ta kandiduje v Hradci Králové do městského zastupitelstva za Koalici pro Hradec, která sdružuje lidovce a nestraníky.

Bělobrádek dostal v senátních volbách podporu hnutí STAN, TOP 09 a dalších osobností, mimo jiné neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše nebo Pavla Fischera. O křeslo v Senátu usiluje na Náchodsku šest kandidátů, o pět méně než při minulých volbách v roce 2012. Dosavadní senátor Lubomír Franc (ČSSD) mandát neobhajuje. Mezi kandidáty je i několik známých jmen, například bývalý policejní prezident a současný první náměstek hejtmana hradeckého kraje Martin Červíček (ODS) nebo bývalá dlouholetá poslankyně za KSČM Soňa Marková. Marková na Náchodsku do Senátu kandidovala i při posledních volbách v roce 2012. Získala nejvíce hlasů v prvním kole, ve druhém ji porazil tehdejší hradecký hejtman Lubomír Franc.

Kandidátem ČSSD je místostarosta Náchoda Miroslav Brát, hnutí ANO vyslalo do voleb živnostníka, krajského zastupitele a zastupitele města Hronov Petra Koletu a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) reprezentuje ekonomka Andrea Pajgerová.

Co se týče komunálních voleb, tak o křesla v jednadvacetitisícovém městě usiluje letos devět subjektů, stejně jako v roce 2014. Poslední čtyři roky na náchodské radnici vládne koalice ČSSD s Patrioty města Náchoda a KDU-ČSL. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice 19 hlasů.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík volil doma v Suché Lozi

Předseda hnutí Starostové a nezávislí a poslanec Petr Gazdík věří, že STAN po nynějších komunálních volbách ještě posílí. Řekl to novinářům ve vé domovské Suché Lozi na Uherskohradišťsku, kde odpoledne volil. Míní, že volební účast bude o něco vyšší než před čtyřmi lety, kdy dosáhla 44,46 procenta, a vyzval obyvatele k účasti ve volbách. V případě senátních voleb doufá, že počet senátorů zvolených za STAN zůstane stejný jako dosud, nebo se ještě zvýší.

Obecně se starostové a komunální politici podle Gazdíka těší mnohem větší důvěře, než má vláda, prezident nebo parlament. "My jako Starostové máme z politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně těch starostů nejvíce. Já věřím, že ještě v těchto volbách posílíme, posílíme dále v kvalitě, protože naši starostové pravidelně vyhrávají Vesnice roku, evropské soutěže. A přestože máme jenom pětinu starostů České republiky, nemáme jich 6250, tak mezi naší pětinou starostů jsou, si dovoluji tvrdit, ti nejlepší," uvedl Gazdík.

Demokracie v České republice je podle něj v některých bodech v lehkém ohrožení. "Demokracie nevychází jenom z parlamentu, Poslanecké sněmovny, ze Senátu nebo z vlády. Ona vychází právě od obecních zastupitelstev, od těch nejnižších volených zástupců. Jakákoliv totalitní moc, když chce ovládnout zemi, tak se vždycky zaměří na ty nejnižší volené zástupce. A já věřím, že komunální politika je svobodná, bude svobodná a lidé přijdou k volbám," řekl Gazdík.

Komunální politiku považuje za něco, co v naprosté většině měst a obcí funguje. Lidé proto podle něj často nemají potřebu své volené zástupce na radnicích a obecních úřadech měnit. Sčítání hlasů a vyhlášení volebních výsledků chce Gazdík sledovat v sobotu večer v Praze.

Mezi lety 2002 až 2010 byl Gazdík v Suché Lozi starostou, v posledních dvou volebních obdobích plnil funkci místostarosty. Starostou obce je Václav Bujáček (BEZPP), který svůj post obhajuje jako lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Suchá Loz. Gazdík je na ní dvojkou.

Voliči v Suché Lozi letos vybírají ze stejných kandidátek jako v roce 2014. Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v obci Sdružení nezávislých kandidátů Suchá Loz se ziskem 48,12 procenta. V devítičlenném zastupitelstvu má pět křesel. Druzí skončili Sucholožští nezávislí se ziskem 34,39 procenta a třemi mandáty. Kandidátku KDU-ČSL podpořilo 17,49 procenta voličů, strana má v zastupitelstvu jednoho zástupce.