Zeman a Steinmeier probírali Afghánistán či dopravní spojení

Praha - Prezident Miloš Zeman poděkoval po dnešním jednání se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Německu za podporu při epidemii covidu-19. Zeman na tiskové konferenci řekl, že se hlavy státu shodly v hodnocení situace v Afghánistánu, naopak rozpory mají v pohledu na ekologické plány Evropské unie. Steinmeier ocenil kvalitu vzájemných vztahů, které podle něj mohou být sotva lepší. Je podstatné, aby takové zůstaly i v dalších generacích, zdůraznil. Zeman přivítal Steinmeiera na Pražském hradě s vojenskými poctami. Steinmeier má dnes v plánu také setkání s předsedy Sněmovny a Senátu. Dopoledne se v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze poklonil památce československých výsadkářů.

Z návštěvy, kterou dlouho odkládala pandemie covidu-19, je Zeman potěšen. "A jsem ještě potěšenější, jakým způsobem probíhá. V naprosto věcné a velmi přátelské atmosféře, kterou bych chtěl ocenit," uvedl. Vztahy ČR a Německa podle něj nikdy nebyly lepší. "Chtěl bych poděkovat SRN za její podporu v době covidové pandemie, a to i na úrovni jednotlivých spolkových zemí," doplnil.

Debata se podle něj týkala situace v Afghánistánu, které ovládlo radikální islamistické hnutí Tálibán. "Naše názory jsou zde velice blízké. Na druhé straně jsme se dotkli Green Deal Europe (tzv. Zelené dohody pro Evropu), tam bych řekl, že naše názory se poměrně liší," konstatoval. Pokud Německo kromě uhelných zavře i jaderné elektrárny, Česko podle Zemana počká, jaké to bude mít důsledky. "A když se objeví nedostatek elektřiny, tak ČR jako významný exportér elektřiny bude velmi ráda elektřinu do Německa za rozumnou cenu dodávat," doplnil

Hovořilo se podle něj i o dopravním spojení mezi Prahou a Mnichovem, ale také o regulaci Labe.

Steinmeier řekl, že na návštěvu se velmi těšil. "Velmi mi záleží na tom, když naše vztahy mohou být sotva lepší, aby bylo rostoucí přátelství rozvíjeno dál, přešlo na další generace," podotkl. Je podle něj mimořádné, kam se vztahy v posledních 30 letech podařilo posunout. "Naše přátelství má tak pevný základ, že se stalo nezávislým na politických konstelacích na té či oné straně," řekl v souvislosti s volbami v obou zemích.

Propojení obou zemí si připomněl cestou do Prahy, kam se vypravil vlakem. "Těžko existuje nějaké hlavní město také blízké Berlínu," řekl. Cestu proto využil i k rozhovoru s pendlery z obou stran. Chce se zasadit o to, aby se již kvůli epidemii covidu-19 neuzavíraly hranice. "Spolupráce přes hranice vede k výhodám na obou stranách, podporuje dobré sousedství a přátelství," míní. Podle něj by se v česko-německém příkladu mohly inspirovat i další unijní země.

Steinmeiera na prvním hradním nádvoří uvítala v 11:00 čestná jednotka Hradní stráže i její hudba, která zahrála mimo jiné německou a českou hymnu. Součástí ceremonie byla i vojenská přehlídka. Stejně jako při květnové návštěvě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče český prezident ceremoniál absolvoval na vozíku.

Steinmeier byl na poslední oficiální návštěvě Prahy v září 2017. Se Zemanem se viděli i rok poté, kdy se český prezident vydal do Berlína. Další cestu hlavy německého státu obě diplomacie plánovaly již na loňský rok, příjezd ale zhatila koronavirová krize.

Odpoledne si Steinmeier prohlédne Strahovský klášter a jeho knihovnu a setká se s předsedy Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Čtvrteční program zakončí slavnostní recepce na německé ambasádě pro pozvané hosty.

Prahu německý prezident opustí v pátek po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Cestou do Německa se zastaví v Ústí nad Labem, kde navštíví chystanou expozici o česko-německých vztazích. Poté z Ústí odjede vlakem zpět do Berlína.

Do Prahy Steinmeier přijel netradičně vlakem ve středu odpoledne. Na prvním nádvoří si prohlédl sochu zachránce československých židovských dětí Nicholase Wintona a v Lánech položil květiny u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poté následovala soukromá večeře s prezidentem Zemanem, která se podávala pod širým nebem ve stanu. Vedle obou prezidentů k ní zasedly i první dámy - Ivana Zemanová a Elke Büdenbenderová.

Steinmeier jako první německý prezident uctil památku výsadkářů

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes u krypty pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze uctil památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Národní památník hrdinů heydrichiády navštívil během své třídenní návštěvy Prahy jako první německý prezident. Steinmeier na místě položil věnec, poté zamířil na prohlídku krypty.

Český prezident Miloš Zeman za návštěvu pietního místa Steinmeierovi poděkoval. "Byl první německý politik, který do této krypty zavítal. Chápu to jako velmi symbolické gesto," uvedl ve vyjádření pro tisk.

V minulosti se do krypty vypravilo pouze několik prezidentů a významných představitelů cizích států. Památník navštívili rakouský prezident Heinz Fischer, britský princ Charles a jeho manželka Camilla, řecký, bulharský a kyperský prezident či nynější britský premiér Boris Johnson v roli ministra zahraničí. V roce 1995 na místě byl německý velvyslanec v Praze Rolf Hofstetter.

Německý prezident položením věnce uctil památku parašutistů, kteří v červnu 1942 zemřeli po boji s německou přesilou. Mezi padlými byli i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří o tři týdny dříve úspěšně zaútočili na říšského protektora Reinharda Heydricha. V kostele a kryptě zemřeli také Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Josef Bublík a Jaroslav Švarc. Nejen jejich památku od roku 1995 připomíná přímo v cyrilometodějském chrámu umístěný Národní památník hrdinů heydrichiády.

Prezidentská kolona dorazila k chrámu od Karlova náměstí kolem 10:20. V čele jely policejní motocykly a vozy s majáčky, silný provoz v Resslově ulici se na krátký čas omezil. Německý prezident u chrámu položil kytici, uvázanou z bílých a červených anturií a žlutých a světle červených mečíků. Poté se v doprovodu své manželky pozdravil s duchovními chrámu a vstoupil do krypty. Zhruba po čtvrthodinové návštěvě německá delegace ještě vystoupala po schodišti k pomníku popravených odbojářů, spolupracovníků a příbuzných parašutistů, který je na podestě kostela. Tam zapálila svíci. Krátce před 11:00 se pak sedm policejních motocyklistů znovu rozjelo a kolona se dala do pohybu směrem k Hradu.

Před návštěvou krypty se německý prezident krátce zastavil s praneteří Jana Kubiše Dagmar Raupachovou. "Tu symboliku návštěvy považuji za důležitou. Podceňovat by se neměla. Je pro budoucnost v pořádku. Jsem vděčná, když si lidé vzpomenou. Parašutisté byli mladí muži, kteří měli život před sebou. Šli do toho bez vidiny jakékoliv odměny a chtěli bojovat za vlast, byť to někomu může dnes znít jako fráze. Kousek z té fráze by v naší společnosti ale měl zůstat s tím, že je správné obětovat něco pro celek," řekla ČTK Raupachová, která s sebou přinesla rudou růží.

Uvedla, že se setkala se Steinmeierem už dřív, když byl německým ministrem zahraničí. "Upozorňovala jsem na ten moment, kdy jsme o tématu (činu výsadkářů) tehdy mluvili. Zmínila jsem pak, že jsem taky advokát. On říká, že advokáti musí držet pospolu. Byl to velmi uvolněný rozhovor. Potom přistoupila jeho žena, která je také právnička. Oba jsou velmi příjemný a rozumný pár," popsala krátký rozhovor Raupachová. Dodala, že setkání vnímá jako poctu. Podle Kubišovy praneteře by si společnost měla uvědomovat, jak velký milník v průběhu druhé světové války čin výsadkářů představoval. "Máme na to být právem hrdi," uzavřela Raupachová.