Jeruzalém - Prezident Miloš Zeman a izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes v Jeruzalémě otevřeli Český dům. Zeman při zahajovacím projevu vyjádřil pevnou víru, že jeho příští návštěva Izraele bude při otevření české ambasády v Jeruzalémě. Netanjahu poznamenal, že Izrael nemá na východní polokouli většího přítele než Českou republiku. Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů.

Český dům, respektive společná kancelář státních agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Českých center, se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. I když nemá diplomatický status, Pražský hrad jeho založení považuje za jeden z kroků směřujících k přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jeho přesun dlouhodobě Zeman podporuje, souhlas vlády zatím nezískal.

Zeman věří, že v blízké budoucnosti bude v Jeruzalémě otevřena nejen ambasáda, ale i česká hospoda. Netanjahu ocenil Zemanův pondělní projev v Knesetu i jeho vyjadřování k Izraeli a Židům, které podle něj jsou od srdce a ne z vypočítavosti. Vrátil se ke svému pondělnímu vyjádření, ve kterém řekl, že Česká republika je největším přítelem Izraele v Evropě. Zeman se následně podivil, proč jen v Evropě. Netanjahu dnes dodal, že Česká republika je nejlepším přítelem na východní polokouli a zároveň připomněl přátelství Izraele se Spojenými státy, které leží na západní polokouli. Na konec svého proslovu Netanjahu navrhl, aby se setkali se Zemanem v Praze a aby ambasáda byla v Jeruzalémě otevřena příští rok. Podle informací ČTK by Netanjahu mohl do Prahy přijet na jaře.

27.11.2018, 23:41, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK

Český dům budou v Jeruzalémě provozovat Česká centra. V budově Cinematéky, kulturní a společenské instituci, ve které sídlí také izraelský filmový archiv, budou mít pracovníci agentur k dispozici kancelář a zázemí. Využívat mohou i terasu s výhledem na jeruzalémské Staré město. Sloužit bude třeba i pro setkávání s investory nebo pro podnikatelské semináře. Na výzdobě a podobě Českého domu se podílel izraelský návrhář Buki Zuker a česká firma Lasvit dodala dvě vázy od designéra Arika Levyho.

Česká centra budou mít v domě jednu pracovní sílu na plný a jednu na poloviční úvazek. CzechTrade a CzechInvest budou mít dohromady jednoho zaměstnance na půl úvazku a CzechTourism pracovníka najatého agenturou, který bude na místě působit dva až tři dny týdně.

Otevření výstavy doprovodily informační výstavy. Dvě se týkají prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na informačních panelech a obrazovkách představují Masarykův život i jeho vztah k Židům a Izraeli. Masaryk opakovaně bojoval proti antisemitismu a podporoval sionismus. Třetí výstava se pak zabývá československými Židy.

Česko a Izrael budou spolupracovat při využívání vody či třídění

Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Vyplývá to z mezivládní dohody, kterou dnes v Jeruzalému český ministr pro životní prostředí Richard Brabec podepsal společně se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem.

Brabec ČTK řekl, že obě instituce budou spolupracovat na konkrétních projektech, organizování společných seminářů nebo setkávání expertů. Brabec společně s dalšími ministry české vlády do Izraele přicestoval v rámci delegace prezidenta Miloše Zemana.

České a izraelské ministerstvo již mají v oblasti ochrany životního prostředí podepsáno memorandum, které nyní povýší na mezivládní dohodu. "Bude to docela průlomová dohoda v oblasti spolupráce, kde je Izrael absolutní lídr, to znamená v oblasti kolem vody, využívání vody, odpadních vod, revitalizace toků. Tam se máme hodně co učit," řekl Brabec. Čeští odborníci budou naopak Izraeli pomáhat v otázkách třídění a recyklace plastů.

ČR a Izrael chtějí také spolupracovat v oblasti znečištění ovzduší, Izraelci podle Brabce projevili zájem třeba o český projekt tzv. kotlíkových dotací na výměnu kotlů. Čeští experti by se naopak rádi v Izraeli naučili více o kapkové závlaze, která při zavlažování polí výrazně šetří spotřebu vody. "V tom jsou Izraelci naprostá špička," řekl ministr.

Brabec také připomněl nedělní podpis dodatku ke smlouvě mezi českou firmou Dekonta a izraelskou společností Negev Ecology, které spolupracují při sanaci kontaminovaného izraelského areálu.

Do Izraele se Zemanem přiletěli také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Antonín Staněk. Ten má na dnešní den naplánované jednání se zástupci izraelského ministerstva kultury. "Tématem bude další pokračování a prohlubování, řekl bych velmi dobrých, téměř nadstandardních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem," řekl ČTK. Připomněl například dohodu o filmové spolupráci nebo projekty připravované v souvislosti s otevřením Českého domu v Jeruzalémě.

Staněk do Izraele přivezl kopii posmrtné masky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou věnuje Izraelskému muzeu. Řekl, že muzeum má přes půl milionu exponátů, k Československu se jich ale příliš neváže. Osoba Masaryka, který se angažoval v boji proti antisemitismu, má podle ministra pro Izrael velký význam, je zde po něm pojmenováno několik míst. Maska byla vytvořena na základě originálu, který je uchován v Národním muzeu v Praze. Kopií podle Staňka mnoho není, každá z nich je evidována.

Kromě posmrtné masky přivezl ministr kultury do Izraele také faksimile z tzv. hilsneriády - období, které bylo pojmenováno po Židovi Leopoldu Hilsnerovi obviněném z rituální vraždy křesťanské dívky a které bylo spojeno s největšími projevy antisemitismu na českém území v 19. století; na obranu Hilsnera vystoupil v té době mimo jiné i Masaryk.