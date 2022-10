Zeman a katarský emír podepsali dohody, v ČR má být brzy ambasáda

Praha - Prezident Miloš Zeman a katarský emír Tamim bin Hamad Sání dnes v Praze byli u podpisu dohod o ekonomické spolupráci, po notifikaci Evropskou komisí též země schválí dohodu o ochraně investic. Na tiskové konferenci po jednání to řekl Zeman. Dotkli se také otázky katarského velvyslanectví v Česku, podle emíra bude otevřeno v krátké době, pravděpodobně v nadcházejících měsících.

Mezivládní dohodu o hospodářské, obchodní a technické spolupráci podepsali podle informací Hradu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s katarským protějškem. Ministr financí a vicepremiér Zbyněk Stanjura (ODS) podepsal s katarským ministrem průmyslu také prohlášení o vzájemné podpoře směřující k uzavření dvoustranné investiční dohody.

Už dříve byla podle Zemana uzavřena dohoda o zabránění dvojího zdanění. "Vedle přímé linky mezi Prahou a Dauhá je perspektiva v nejbližší době zřídit velvyslanectví Kataru v České republice, naše velvyslanectví v Dauhá již funguje," uvedl Zeman. Ocenil přátelskou diskusi a věří, že státníci položili základ budoucí strategické, tedy dlouhodobé spolupráce.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář po tiskové konferenci novinářům řekl, že Zeman s katarským emírem hovořili také o možnostech přepravy zemního plynu a o časovém rámci. "Emír říkal, že jsou naprosto otevření, že ještě dnes v rámci gesčních ministerstev dá pokyn, aby se snažili uzavřít dohodu v co nejkratším termínu," poznamenal.

Tamim bin Hamad Sání uvedl, že vztahy jsou sice mimořádně kvalitní, ale obchodní výměna a společné investice zatím nedosahují dostatečné výše. Se Zemanem hovořili také o spolupráci ve zdravotnictví či energetice. Katar podle Mynáře projevil zájem investovat do PPP projektů, konkrétně například do výstavby dálnice. "Ministr (dopravy Martin) Kupka (ODS) také vzpomínal případnou investici do propojení hlavního města Prahy pomocí vlaku na letiště Václava Havla," dodal kancléř.

Ambasáda Kataru v ČR by podle emíra měla být otevřena v nadcházejících měsících. Katarský velvyslanec pro Českou republiku nyní sídlí v Berlíně.

Katarskou delegaci nyní čeká slavnostní oběd ve Vladislavském sále a odpoledne jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a dalšími zástupci vlády. Přítomen bude mimo jiné ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní den emírovi ukončí večeře s českými podnikateli opět ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

Fiala po dnešním jednání vlády uvedl, že existuje intenzivní zájem z obou stran posílit vzájemnou spolupráci. Katar podle něj má významnou možnost pomoci Evropě v energetické oblasti.

Vládce Kataru do Česka přijel historicky na první oficiální návštěvu. Doprovází ho početná delegace, ve které by měli být například šéf jeho kanceláře, který patří mezi vlivné postavy Kataru, ministr zahraničí nebo výkonný ředitel katarského investičního fondu. Kromě setkání s českými představiteli má emír v plánu i několik bilaterálních jednání s účastníky čtvrtečního zasedání Evropského politického společenství.