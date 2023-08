Železný měl z Vadlejchovy medaile radost, scházela mu u něj větší uvolněnost

Budapešť - Trenér Jan Železný měl z medaile svého svěřence Jakuba Vadlejcha radost. K delším pokusům, které by mohly znamenat cennější než bronzový kov, podle něj českému oštěpaři scházela větší uvolněnost. Ale vlastně se potvrdily dlouhodobé výsledky ze sezony, jen se tam vklínil Pákistánec Aršad Nadím, připomněl Železný v rozhovoru s českými novináři.

"Jsem rád, že má medaili. Každá medaile se cení, dal do toho všechno. Bylo vidět, že strašně chce, a jak strašně chtěl, hrozně to rval. Potřeboval trochu ladnější pohyb dopředu," řekl Železný.

Chyběla špetka uvolněnosti. "Dole to úplně nevidím, ale vypadalo to, že byl strašně blízko u čáry. Třeba kousíček jít dál. Říkal jsem mu, ať jenom vždycky doprovodí ten odhod, utrhnul to. V tom jsou strašné metry, pak ten oštěp letí. Oni to trefili krásně, letělo to, potřeboval tohle. Ale je to těžké. Techniky někdy jsou takové. Jsem rád, že neházel tak dobře technicky a stačí to na medaili," ocenil světový rekordman.

Z tribuny sledoval, jak Vadlejch ostřeloval hranici 84 metrů a postupně se propadl až na pátou příčku. "Hody se podobaly jeden jak druhý, akorát jeden trochu delší byl malinko uvolněnější. Rychlejší pohyb dopředu. Ale tak to je – lidi se připravují, tady vyhecovaní, fantastická atmosféra, tak to bývá," vykládal světový rekordman Železný, který má ze své závodní kariéry bohaté zkušenosti z velkých akcí.

Vadlejch do Budapešti přijel jako lídr světových tabulek a jednička žebříčku. "To neznamená, že vyhrajete. Ale hraje roli ten malý moment. Čopra házel skvěle, zaslouženě vyhrál. Kdyby na něj někdo pustil střelu při prvním pokusu, kdy on ho zkazil, tak se to všechno mění. Ale tihle favoriti to potvrdili. Weber chudák zase čtvrtý, ale kdyby se to bralo jako průřez sezony, tak Pákistánec tady vlastně nebyl… Ostatní potvrdili svou formu a jsem rád, že Kuba zůstal na bedně," řekl Železný.

Právě evropského šampiona Juliana Webera považoval za největší hrozbu. "Jeho jsem se bál, že to umí pod tlakem hodit," poznamenal na adresu německého oštěpaře.

Stříbrný Nadím do mistrovství světa neabsolvoval v této sezoně žádný závod. Čopra startoval jen dvakrát, protože laboroval s tříslem. To Vadlejch před MS absolvoval devět soutěží. Železný neplánuje do budoucna Vadlejchův závodní kalendář redukovat. "Kdybych Kubu jenom připravoval, tak hrajeme tu hru, že bych ho musel tak strašně připravit, že to prase, co hodil prvním, bude 89 metrů. Že má tu hrubost, sílu a na tréninku hodí strašnou ránu a daleko. Ale on potřebuje trochu závodit a zas tolik závodů nešel. Čopra by házel klidně víc, kdyby neměl zdravotní problémy. Je to individuální, ale my jsme závody šetřili. Spíš jsem si říkal, že kdyby Kuba šel ještě jeden závod, možná by to bylo lepší, byl by ještě trochu víc vystřílený," přemítal Železný.

Na velké soutěži prostě v té nejužší špičce rozhoduje, kdo má zrovna ten svůj den. Vadlejch se dlouhodobě drží na pódiu, ale na velké zlato ještě nedosáhl. "Věřím, že přijde ten den. Kdybych si to měl přát, tak za rok ten den je den D," uvedl Železný směrem k sezoně, která vyvrcholí v létě 2024 olympijskými hrami v Paříži.