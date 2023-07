Železniční sobota na Valašsku nabídla jízdy parním vlakem i výstavu vozidel

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Železniční sobota na Valašsku, jejímž centrem bylo nádraží ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, dnes nabídla jízdy historickým vlakem s parní lokomotivou pojmenovanou Velký bejček. Cestující se mohli svézt také další soupravou taženou motorovou lokomotivou přezdívanou Bardotka. V areálu starého valašskomeziříčského depa připravili organizátoři výstavu historických i současných železničních vozidel, řekl dnes ČTK Josef Vendolský z Centra historických vozidel Českých drah.

Den věnovaný železnici si nenechaly ujít stovky lidí. "Lokomotivy nebo motorové vozy, ty výstavní exponáty, jsou pro návštěvníky zpřístupněny. To znamená, že si je nemusejí prohlížet pouze zvenku, ale podívat se mohou i do jejich útrob a případně si prohlédnout i běžně nepřístupné stanoviště strojvedoucího," uvedl Vendolský.

Parní vlak v čele s Velkým bejčkem vyrazil dopoledne z Valašského Meziříčí do Veřovic na Novojičínsku a zpět. Na odpoledne naplánovali pořadatelé jeho jízdu z Valašského Meziříčí do Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku a zpět. První vyjížďku si nenechal ujít Dalibor Dvořák z Bystřičky na Vsetínsku s manželkou, pětiletým synem Ondřejem a rok a půl starou dcerkou Justýnou. "Jedu poprvé, ale tady ogara (chlapec) jezdí každý rok. Já jsem byl vždycky v práci, až teď mi to vyšlo, takže konečně jedeme celá rodina. Ondrášek se na to těší, má rád vláčky, mluví o tom pořád," řekl ČTK Dvořák.

Nostalgický vlak tažený lokomotivou Bardotka svezl po poledni zájemce do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a zpět. "Co se týče motorové lokomotivy, tak ta je mladší, je ze 60. let. Parní lokomotiva Velký bejček v příštím roce oslaví 100. výročí," řekl Vendolský. Především děti, ale i jejich rodiče, se mohli ve Valašském Meziříčí nechat povozit také posunovací lokomotivou, které železničáři říkají Prasátko.

Na výstavu v depu poskytly České dráhy a společnost ČD Cargo několik lokomotiv a motorových vozů. Návštěvníci si prohlédli také techniku pro údržbu tratí od Správy železnic a techniku Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Zakoupit si mohli upomínkové předměty se železniční tematikou, připraveno bylo také občerstvení.