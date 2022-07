Železniční přeprava zboží z Ruska do Kaliningradu není zakázaná, uvedla EU

Moskva - Přeprava zboží z Ruska do jeho Kaliningradské oblasti na baltském pobřeží je zakázána jen pro silniční, nikoli železniční dopravu, uvedla dnes Evropská komise (EK). Reagovala tak na rozhodnutí Litvy, která minulý měsíc zakázala přes své území do Kaliningradu přepravovat zboží, na které se vztahují protiruské sankce Evropské unie. Ruská média dnes ráno informovala, že EU hodlá zařídit, aby Rusko mohlo bez omezení dopravovat zboží do své exklávy.

Podle dokumentu, který dnes zveřejnila EK, ale stále platí zákaz po silnici dovážet zboží, na které se vztahují protiruské sankce. Omezení se ale nevztahuje na železniční dopravu. Členské státy by však tyto vlaky měly kontrolovat, uvádí v dokumentu EK. Například doprava vojenského vybavení nebo zboží, které lze využít ve válce, je i nadále zakázaná bez ohledu na druh dopravy.

Deník Izvestija s odkazem na své zdroje z ruské diplomacie dnes ráno uvedl, že EU se chystá zařídit, aby Rusko mohlo bez omezení dopravovat zboží přes Litvu do své Kaliningradské oblasti. Brusel podle deníku Moskvě předal dokument s návrhem, který "zcela vyhovuje" jejím požadavkům.

Tranzit zboží do Kaliningradské oblasti, která je součástí Ruské federace, avšak je vklíněna mezi Polsko a Litvu, je už měsíc předmětem diplomatických sporů mezi Moskvou a Vilniusem. Rusko omezení dopravy označuje za blokádu a už dříve Vilnius varovalo, že podnikne tvrdá odvetná opatření. Litva ale tento měsíc v souladu s unijními sankcemi rozšířila omezení také například na alkohol nebo dřevo. Podle deníku Izvestija se omezení dotkla asi 30 procent dodávek.

V dokumentu podle ruského listu stojí, že není možné bránit přepravě mezi jednotlivými částmi Ruska. Tento postoj EU by podle ruského listu mohl být upřesněn v připravovaném sedmém balíku protiruských sankcí. Vše nyní závisí na tom, zda se Bruselu podaří přemluvit Litvu, aby od omezování dopravy do Kaliningradu upustila, podotkl ruský deník.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes v reakci podle agentury Interfax novinářům řekl, že dohody o obnovení přepravy do Kaliningradu ještě dosaženo nebylo. "Situace zatím definitivně vyřešena není. Očekáváme pokrok, ale zatím nemůžeme konstatovat, že problém je vyřešen," uvedl Peskov.