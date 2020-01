Železniční odboráři stávku na jihu Moravy ruší, hrozí celostátní

Brno - Železniční odboráři odvolali chystanou stávku na jižní Moravě, kterou plánovali na 30. ledna. Chtěli protestovat proti tomu, že na jižní Moravě není možné používat ve vlacích Českých drah (ČD) objednávaných krajem výhod zaměstnanecké jízdné. Tento týden však kraj a ČD podepsaly dohodu, která to umožňuje, avšak za příplatek 1500 korun. S jeho výší odboráři nesouhlasí a žádají příslušné orgány a instituce, aby nalezly systémové řešení, které nebude zhoršovat kvalitu benefitu. Pokud řešení nenajdou do konce května, hrozí celostátní stávkou v červnu, uvedlo v prohlášení na webu Ústředí Odborového sdružení železničářů.

Reakci ČD a ministerstva dopravy na výzvu odborářů ČTK zjišťuje.

Kraj neumožnil využívání režijních jízdenek kvůli tomu, že to podle něj neumožňuje tarif ministerstva dopravy v případě, že samospráva uzavře smlouvu s dopravcem na základě otevřeného výběrového řízení. Kraj má navíc uzavřenou tzv. brutto smlouvu, což znamená, že veškeré tržby jdou jemu. V případě, že by zaměstnanci ČD využívali režijních jízdenek bez příplatku, kraj by přišel o část tržeb.

Po zaplacení 1500 korun mohou benefitu využívat zaměstnanci ČD od 23. ledna, stejně tak zaměstnanci Správy železnic, Drážního úřadu a ministerstva dopravy.

Odboráři ovšem nesouhlasí s výší příplatku a se způsobem, jakým byla vypočtena. "Neodpovídá realitě využívání režijky většinou jejich držitelů a výrazně zhoršuje kvalitu jízdních výhod. Benefit je do značné míry poskytován jako využívání reálně existujících volných kapacit, které z podstaty organizace železničního provozu v praxi vznikají," uvedli odboráři.

Jako jedno z možných řešení navrhují, "aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD".

Aktuálně zaměstnanci ČD platí za roční zaměstnaneckou jízdenku 1100 korun.