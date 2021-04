Železniční muzeum Jaroměř vrátilo půjčenou lokomotivu z roku 1916

Jaroměř (Náchodsko ) - Železniční muzeum Výtopna Jaroměř dnes vrátilo vzácnou elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer č. 2 z roku 1916, kterou mělo dosud v zápůjčce. Lokomotiva dnes dopoledne opustila muzeum a po převozu skončí v železničním depozitáři Národního technického muzea (NTM) v Chomutově. NTM loni lokomotivu získalo jako dar od státní společnosti Čepro. Jaroměřští o lokomotivu pečovali 27 let a patřila k jejich nejcennějším exponátům. Akumulátorové lokomotivy byly v továrně Ringhoffer v Praze na Smíchově vyrobeny pouze dvě a zachovala se jediná.

Předseda Společnosti železniční výtopna Jaroměř Bohuslav Škoda označil odvoz lokomotivy za velkou ztrátu pro muzeum. "Byl to jeden z našich hlavních exponátů, který lákal návštěvníky. Mašinu jsme opravili, je v provozuschopném stavu. Stát se k tomu ale postavil tak, že se musí odvézt. Je nám to líto, celé to mohlo mít jiné řešení. Mašina mohla dál zůstat u nás," řekl.

Lokomotiva původně sloužila na vlečce v cihelně v Pulicích u Dobrušky. Odtud si ji jaroměřský spolek v roce 1994 vypůjčil, odvezl a za významné pomoci železničních opraven v České Třebové nechal opravit. Později v roce 2004 se lokomotiva jako úhrada dluhu jejích tehdejších majitelů dostala do majetku státní společnosti Čepro. S firmou Čepro mělo jaroměřské muzeum dohodu o výpůjčce do roku 2023, která ale ke konci letošního dubna předčasně skončila. Čepro totiž lokomotivu na základě dohody z loňského září darovalo Národnímu technickému muzeu. Jaroměřští se k vlastnictví lokomotivy mohli podle Škody dostat jen tak, že by Čepru zaplatili 8,5 milionu korun, což byla hodnota dluhu. "Takové peníze jsme ale neměli," uvedl Škoda.

Národní technické muzeum o získání lokomotivy podle generálního ředitele Karla Ksandra usilovalo od roku 1985. "Díky vzácnému pochopení společnosti Čepro a souhlasu ministerstva kultury se toto úsilí podařilo završit po celých 36 letech," uvedl Ksandr pro ČTK. Jako majetek České republiky bude lokomotiva podle něj ochráněna proti jakémukoliv zcizení. Národní technické muzeum si je podle Ksandra vědomo, že od roku 1994 o lokomotivu pečoval jaroměřský spolek. Spolek ocenil za jeho profesní a prezentační úspěchy na poli regionálního muzejnictví.

Národní technické muzeum podle Ksandra již lokomotivu Ringhoffer č. 2 zařadilo do scénáře budoucí expozice Muzea železnice a elektrotechniky, která má do roku 2028 vzniknout v areálu bývalého depa Masarykova nádraží v Praze. Zařadila by se mezi asi 40 vystavených kolejových vozidel. Do té doby budou moci lidé lokomotivu vidět v železničním depozitáři v Chomutově, který ročně navštíví téměř 13.000 lidí. Čepro k darování lokomotivy Národnímu technickému muzeu uvedlo, že cílem bylo nalézt majitele, který zajistí budoucnost stroje a to, aby se lokomotiva dostala k co nejširší veřejnosti.

Jaroměřské muzeum přesto podle Škody věří, že by se lokomotiva mohla v budoucnu, než vznikne pražské muzeum, do Jaroměře vrátit. Jednání o možné budoucí spolupráci mezi jaroměřským muzeem a Národním technickým muzeem by se mělo uskutečnit na základě iniciativy hejtmana Martina Červíčka (ODS) v polovině května na královéhradeckém hejtmanství.

Železniční muzeum v Jaroměři nyní prezentuje devět lokomotiv, z nichž čtyři jsou parní a pět je motorových. Lidé v muzeu také mohou vidět například železniční jeřáb a desítky železničních vozů. Ročně muzeum navštíví kolem 10.000 lidí.