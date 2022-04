Zelenskyj zve na Ukrajinu Bidena i Macrona

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že jeho zemi brzy navštíví prezidenti USA a Francie Joe Biden a Emmanuel Macron. Šéfa Elysejského paláce by chtěl ukrajinský prezident přesvědčit, ze ruská vojska páchají v jeho zemi genocidu. V rozhovoru, který dnes odvysílala americká televize CNN, Zelenskyj také řekl, že ho překvapilo Bidenovo prohlášení o tom, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu.

Macron odmítá označit počínání ruských vojáků na Ukrajině za genocidu, připomněla agentura AFP. Ve čtvrtek mimo jiné řekl, že použití termínu genocida by znamenalo slovní eskalaci, která by zkomplikovala jeho úsilí o nastolení míru. Řekl také, že je prakticky jisté, že ruská armáda páchá na Ukrajině válečné zločiny.

Západní politici nejsou při popisu událostí na Ukrajině jednotní, zejména ohledně nálezů stovek mrtvých civilistů po stažení ruských vojsk z Kyjevské oblasti. Označení genocida použil americký prezident Joe Biden, polský premiér Mateusz Morawiecki či šéf španělské vlády Pedro Sánchez. Italská diplomacie prohlásila, že nemá dostatek poznatků, aby označila ruské počínání za genocidu.

Zelenskyj stanici CNN řekl, že o záležitosti jednal přímo s Macronem a pozval ho na Ukrajinu, aby pochopil, že to, co se v zemi děje, není válka, ale genocida. "Až přijede a uvidí, tak jsem si jistý, že to pochopí," řekl Zelenskyj. Podle něj je francouzský prezident zdrženlivější také z toho důvodu, že chce, aby se Rusko zapojilo do jednání o míru.

Do Kyjeva Zelenskyj pozval také Bidena. "Myslím si, že přijede," řekl ukrajinský prezident s tím, že bude hodně záležet na bezpečnostní situaci v ukrajinské metropoli. Podle agentury AFP Washington uvažuje o vyslání vysokého diplomatického funkcionáře do Kyjeva, návštěvu amerického prezidenta ale Bílý dům zatím vylučuje.

Od začátku války Kyjev navštívila řada vysoce postavených politiků. Prvními byli český premiér Petr Fiala, šéf polské vlády Morawiecki a slovinský ministerský předseda Janez Janša. Stalo se tak ještě v době, kdy okolí Kyjeva okupovala ruská armáda. Po jejím stažení začalo přijíždět stále více politiků. Ukrajinci často berou návštěvy i do měst, kde byly ruské jednotky, například do Buče, aby jim ukázali zkázu způsobenou nepřátelskými vojsky.