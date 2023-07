Zelenskyj zhruba po 16 hodinách v Česku odletěl na Slovensko

Praha - S konkrétním příslibem další pomoci Ukrajině i s podporou ohledně vstupu země do Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie opustil dnes v druhý den své návštěvy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Prahu. Zelenskyj do Česka přiletěl ve čtvrtek v rámci cesty po několika evropských zemích. Sešel se s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou (ODS) i šéfy obou komor Parlamentu. Do ČR zamířil Zelenskyj z Bulharska, z Prahy odcestoval na Slovensko, následovat má cesta do Turecka. Jeho návštěvu v Česku provázela mimořádná bezpečnostní opatření.

Fiala dnes ráno po schůzce se Zelenským oznámil, že Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, ale také statisíce kusů velkorážní munice. Zemi bude ČR rovněž pomáhat s výcvikem pilotů a daruje jí simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Fiala zdůraznil, že podpora Ukrajiny je pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Pomoc bude podle něho intenzivně pokračovat ve všech oblastech.

Zelenskyj dorazil do Prahy krátce před summitem NATO, který se ve Vilniusu koná příští týden. Po čtvrteční schůzce s Pavlem označil za ideální variantu, kdy by mezi výstupy summitu patřila pozvánka Ukrajiny do aliance. Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina zahájila jednání o přístupu do NATO v okamžiku, kdy válka skončí. Fiala doufá, že se Zelenskyj bude moci summitu osobně zúčastnit. "Očekávám, že všichni spojenci v NATO Ukrajinu jasně podpoří v jejím úsilí o členství. S hlasem ČR může počítat," řekl.

Fiala ocenil také pokrok, který Ukrajina dělá na cestě do EU. I v tom je Česko připravené jí být nápomocné, konstatoval. "Jsem přesvědčen, že budoucnost Ukrajiny je v EU a NATO. Zajistí to, aby se neopakovala podobná situace, které teď v Evropě čelíme," řekl.

Zelenského přivítal Fiala ve Strakově akademii po 08:00, jednali přes hodinu. Společně pak položili květiny u pamětní desky 17. listopadu na pražské Národní třídě. Z protějšího chodníku tleskalo hlavě ukrajinského státu, který od loňského února čelí ruské vojenské invazi, několik desítek lidí. Zelenskyj posléze zamířil postupně do Senátu a Sněmovny na schůzky s jejich předsedy Milošem Vystrčilem (ODS) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Vystrčil předal Zelenskému symbolický klíč od Senátu, symbolizuje podle něj oboustranný závazek. Horní parlamentní komora bude podporovat Ukrajinu a dělat vše pro to, aby získala územní celistvost, svébytnost a nezávislost, zdůraznil Vystrčil. Hlavním tématem schůzky se Zelenským podle Vystrčila byla pomoc Senátu Ukrajině z hlediska její obrany vůči ruské agresi a poté i její začlenění do EU i NATO.

Pekarová Adamová pozvala Zelenského manželku Olenu na říjnový parlamentní summit Krymské platformy. Summit skupiny, která sdružuje národní a mezinárodní snahy o osvobození poloostrova anektovaného Ruskem v roce 2014, by se měl zabývat i únosy ukrajinských dětí do Ruska. Také šéfka Sněmovny ujistila Zelenského o pokračující české podpoře Ukrajiny.

Zelenskyj v Česku děkoval za všestrannou pomoc i za přijetí ukrajinských uprchlíků. Dnes zdůraznil, že Česko neposkytuje Ukrajině menší podporu než velké evropské státy. Česko reaguje velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem, řekl. S Fialou hovořil i o spolupráci s africkými a asijskými státy, poděkoval Česku za připravenost působit v tomto směru.

Do Prahy přicestoval Zelenskyj českým vládním speciálem z předchozí návštěvy Bulharska, z Česka odletěl po 16 hodinách dnes krátce po poledni. Zamířil do Bratislavy, kde má odpoledne v plánu schůzku se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dále má zamířit také do Istanbulu, kde se podle tureckých médií sejde s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.