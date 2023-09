Zelenskyj zdůraznil, že protiofenziva postupuje vpřed

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes odmítl kritiky některých západních představitelů týkající se údajně malého pokroku ukrajinské protiofenzivy a uvedl, že ukrajinské síly postupují vpřed. Ukrajina se během téměř tříměsíční protiofenzivy dokázala znovu zmocnit více než desítky vesnic, nepřevzala ale zpátky kontrolu nad žádným významným střediskem, uvedla agentura Reuters.

"Ukrajinská armáda postupuje kupředu. Navzdory všemu a bez ohledu na to, co kdo říká, postupujeme a to je to nejdůležitější," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.

Nejmenovaní američtí představitelé tento týden vyjádřili zklamání nad malým pokrokem operace a hovořili také o špatné ukrajinské strategii, což vyvolalo hněv Kyjeva.

Podle agentury Reuters existují obavy, že by podpora Západu Ukrajině mohla začít slábnout, jak bude chladnější a deštivější počasí zpomalovat ukrajinský postup na bojišti. Západ dává Ukrajině na pomoc s protiofenzivou miliardy dolarů, podle Kyjeva je ale pomoc potřeba dále vystupňovat.

Výraznější úspěch ohlásila ukrajinská armáda v posledních dnech na záporožské frontě na jihu Ukrajiny, kde se jí podle náměstkyně ministra obrany Hanny Maljarové podařilo prorazit první ruskou obrannou linii.

Bílý dům v pátek ocenil "znatelný postup ukrajinské armády" v této oblasti. Maljarová ale varovala, že ukrajinští vojáci budou po průlomu čelit ještě silněji opevněným ruským pozicím. Komplikací jsou také hustá minová pole.

Ukrajinský generální štáb ve svém hodnocení situace na bojišti dnes uvedl, že ukrajinské jednotky postupují k okupovanému Melitopolu, který je významným městem Záporožské oblasti. Podle generálního štábu se na frontových liniích za poslední den odehrálo 45 bojových střetů, přičemž boje zuří také na východě země, kde Ukrajinci odrážejí četné ruské útoky.

Rusko již dříve uvedlo, že ukrajinská protiofenziva selhala. Kyjev tvrdí, že postupuje pomalu, aby minimalizoval ztráty, a že mu k rychlejšímu postupu chybí moderní letecká technika.