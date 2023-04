Zelenskyj zatím nedokáže doporučit uprchlíkům, zda se na Ukrajinu vrátit hned

Kyjev - Uprchlíci z Ukrajiny musí zatím sami hledat odpověď na otázku, zda se do země vrátí hned, nebo později, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednáních s prezidenty Česka Petrem Pavlem a Slovenska Zuzanou Čaputovou v Kyjevě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počítá ale s návratem všech Ukrajinců po válečném vítězství jejich země nad Ruskem.

"Myslím, že odpověď si musí najít každý sám. Někdo se vrací, někdo čeká na naše vítězství. Nemůžu posílat zprávy, že by se měli vrátit, je to jejich volba," uvedl Zelenskyj. Každý podle něj musí zvážit, jak situaci vnitřně cítí, jaké třeba stojí výzvy před jeho rodinou. "Jde o děti a další otázky, je to svobodná volba, i v době války jsme svobodná země," dodal. Počítá s tím, že se všichni Ukrajinci vrátí, až země "zítra zvítězí".

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v Evropě přes 8,1 milionu ukrajinských uprchlíků, z toho více než pět milionů se registrovalo v systému dočasné ochrany, který držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Česko dočasnou ochranu podle údajů z poloviny dubna udělilo asi 504.000 uprchlíkům, podle dat ministerstva vnitra se zhruba třetina uprchlíků vrátila zpět, k 1. dubnu jich v Česku pobývalo přibližně 325.000. Téměř 30 procent uprchlíků v Česku tvoří děti. Dvě třetiny dospělých jsou ženy, část pak senioři.