Zelenskyj zahájil oficiální návštěvu Polska, přicestoval i s manželkou

Varšava - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou přijel do Polska, kde hosty zhruba hodinu před polednem ve varšavském prezidentském paláci přivítal jeho protějšek Andrzej Duda s chotí. Informovala o tom dnes televizní stanice TVN24, která zveřejnila záběry z příjezdu a přivítání prvního páru Ukrajiny. Tato země od loňského února čelí ruské vojenské agresi a Polsko patří ke státům, které Ukrajinu nejvíce podporují.

Poradce polského prezidenta Marcin Przydacz už ráno informoval, že Zelenskyj překročil polsko-ukrajinské hranice. Oficiální návštěva ukrajinského prezidentského páru v Polsku začala slavnostním uvítáním na nádvoří prezidentského paláce prezidentem Andrzejem Dudou a první dámou Agatou Kornhauserovou-Dudovou, píše TVN24.

Zelenského dnes ve Varšavě čeká jednání s polským prezidentem o bezpečnostních otázkách, ale i o ekonomické spolupráci nebo o tématech týkajících se polsko-ukrajinské historie, uvedl dříve v rozhlasové stanici RMF FM Przydacz. Prezidenti spolu budou mluvit i o dovozu ukrajinského obilí do Polska, kde si zemědělci stěžují, že polský trh zaplavila levnější ukrajinská produkce.

Zelenskyj má podle tiskových agentur jednat i s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a setkat by se měl s ukrajinskými uprchlíky nebo s podnikateli, jež by se mohli podílet na obnově Ukrajiny.

Polsko patří k zemím, které nejvíce podporují Ukrajince čelící už více než rok ruské agresi. Pomáhá jim vojensky a slouží také jako logistické centrum pro dopravu vojenského materiálu na Ukrajinu. Tato země rovněž přijala v absolutních číslech nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků, za posledních 13 měsíců více než milion, napsala agentura Reuters.

Zelenskyj od vpádu ruských vojsk do své vlasti loni v únoru cestuje do zahraničí jen zřídka. Současná návštěva Polska je pro něj třetím výjezdem za hranice od začátku ruské invaze a zároveň je první oficiální návštěvou Polska, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Zelenskyj dříve sousední zemi navštívil krátce při své loňské cestě do Washingtonu a letos v únoru při cestě do Londýna, Paříže a Bruselu.

Zelenského dnešní návštěva má být gestem vděku sousední zemi za její zásadní podporu Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí, píše agentura AP. Ta mimo jiné upozorňuje na fakt, že ukrajinského prezidenta dnes na zahraniční cestě doprovází jeho žena Olena Zelenská. Od začátku ruské invaze první pár Ukrajiny do zahraničí cestoval samostatně.