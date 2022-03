Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky na osvobození Mariupolu

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně žádal mezinárodní společenství o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Chtěl by je využít zejména k osvobození lidí v obléhaném ukrajinském městě Mariupol. Zelenskyj to řekl ve videu zveřejněném na stránkách úřadu prezidenta krátce před půlnocí.

"Ukrajina nemůže sestřelovat ruské rakety brokovnicemi a kulomety," řekl Zelenskyj citovaný agenturou DPA.

Vedle letadel a tanků Zelenskyj žádal o systémy protiraketové obrany a střely použitelné proti lodím. "Naši partneři to všechno mají, leží to v jejich skladech pokryté prachem," řekl prezident. Ukrajina podle něj potřebuje pouhé jedno procento vybavení NATO. "Nežádali jsme o víc. Ani teď nežádáme o víc. A čekáme na to už 31 dní," prohlásil Zelenskyj s odkazem na počet dní od začátku ruské invaze.

Zelenskyj již dříve požádal polského prezidenta Andrzeje Dudu o těžké zbraně. Varoval, že bez dodávek od spojenců pro Ukrajinu hrozí Pobaltí, Polsku, Slovensku a celé východní Evropě střet s Ruskem.

Starosta Lvova: Raketový útok na město je odvetou za Bidenovu návštěvu Polska

I město Lvov na západě Ukrajiny, jen asi 80 kilometrů od hranic Polska, v sobotu večer opakovaně zasáhly ruské střely. Zranily přinejmenším pět lidí a poškodily infrastrukturu a zapálily sklad paliv. Lvov má přes 700.000 obyvatel a je jedním z měst, kam prchají obyvatelé z boji zasažených oblastí na východě Ukrajiny a z Kyjeva.

Ukrajinské síly zatkly ve Lvově muže podezřelé z podílu na přípravě ruského raketového útoku na město a ze špionáže. S odkazem na guvernéra Lvovské oblasti o tom informovala agentura AP. Podle starosty Lvova byl útok odvetou za návštěvu amerického prezidenta Bidena v Polsku, poblíž hranic s Ukrajinou. Ukrajinští vojáci u města Avdivka tvrdí, že zde Rusové použili zakázanou munici s fosforem. Informaci nebylo možné ověřit. Objevily se zprávy, že ukrajinské síly znovu dobyly řadu menších měst po celé zemi.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil na facebooku k aktuální situaci napsal, že ve městě Popasna v Luhanské oblasti na východě země ruské jednotky kvůli špatné komunikaci ostřelovali z minometů vlastní pozice. Štáb rovněž informoval o pohybu kolon, které se snaží dodat ruským jednotkám chybějící výzbroj a výstroj. Kolonu ze vzduchu kryjí vrtulníky. Rusko podle ukrajinského velení nadále nepostupuje podle vytyčených plánů a má logistické problémy. Přiznává mu však "částečný úspěch v některých směrech". Ve Lvově hlídka zadržela muže, který sbíral informace o pohybu ukrajinské armády a fotografie kontrolních stanovišť a posílal je na ruská telefonní čísla.