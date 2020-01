Zelenskyj žádá důkazy o sestřelení ukrajinského letadla v Íránu

Kyjev/Teherán - Verze o sestřelení ukrajinského dopravního letadla íránskou raketou není vyloučená, ale zatím není ani potvrzená, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vybídl západní státy k předložení důkazů. Středeční pád letadla u teheránského letiště nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. Teherán tvrzení některých západních států, že letoun patrně zasáhla íránská raketa, popírá.

"Verze o zásahu letadla raketou není nevyloučená, ale není ani potvrzená," napsal Zelenskyj na sociální síti a vyzval Spojené státy, Kanadu a Británii, aby předložily komisi pro vyšetření příčin katastrofy boeingu ukrajinských aerolinek UIA v Íránu důkazy. Zelenskyj rovněž uvedl, že o vyšetřování neštěstí bude dnes hovořit s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem.

"Naším cílem je zjistit nespornou pravdu. Považujeme to za povinnost celého mezinárodního společenství vůči pozůstalým a památce obětí. Hodnota lidského života stojí nad jakýmikoliv politickými motivy," zdůraznil prezident.

O tom, že ukrajinský letoun, možná omylem, sestřelili Íránci, hovořil ve čtvrtek s odvoláním na informace tajných služeb kanadský premiér Justin Trudeau, jehož země v troskách letadla přišla o 63 občanů. O této možné příčině katastrofy boeingu se ještě dříve zmínila americká média a prezident Donald Trump neurčitě řekl, že pád letadla mohl způsobit něčí omyl. O variantě sestřelení ukrajinského letadla se zmínil také britský premiér Boris Johnson a šéf australské vlády Scott Morrison.

List The New York Times na svých internetových stránkách zveřejnil video, které údajně ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo.

Mluvčí íránské vlády ale popřel, že ukrajinský letoun zasáhla raketa. Teherán zprávu označil za psychologickou válku vůči Íránu a přizval americkou firmu Boeing k vyšetřování katastrofy. Íránci tvrdí, že pravost videa o zásahu letadla raketou nelze ověřit.

Letecké neštěstí se stalo několik hodin poté, co íránská armáda vypálila rakety na dvě základny v Iráku, kde jsou rozmístěni i vojáci Spojených států. Byla to odveta za atentát na elitního íránského generála Kásema Solejmáního, který přišel o život před týdnem při raketovém útoku amerického dronu nedaleko bagdádského letiště.

Pokud by USA nebo Kanada předložily nezvratné důkazy o tom, že letadlo sestřelil Írán, i když neúmyslně, mohlo by to mít dramatický dopad na veřejné mínění v Íránu, upozornila agentura AP. Dodala, že po Solejmáního smrti se íránská veřejnost semkla kolem vedení země. Ale případné zveřejnění důkazů o odpovědnosti Teheránu za smrt 176 lidí, hlavně Íránců a Kanaďanů s dvojím, tedy i íránským občanstvím, by mohlo rychle znovu otevřít trhliny. Veřejnost je dosud rozjitřená zákrokem vlády proti rozsáhlým protestům z konce loňského roku, vyvolaných zhoršující se ekonomickou situací. O život tehdy přišly stovky demonstrantů.

Íránská televize podle agentury Reuters dnes uvedla, že černé skříňky ukrajinského letadla sice byly poškozeny, ale zaznamenané údaje o letu se zachovaly. Jejich rozluštění ale podle úřadů potrvá jeden až dva měsíce a celé vyšetřování katastrofy jeden až dva roky.

Francie, která patří ke státům schopným dešifrovat palubní záznamníky, nabídla technickou pomoc, uvedl v rozhlase ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. "Namísto spekulací je nutné zjistit pravdu," zdůraznil a vybídl íránské úřady k naprosté otevřenosti a k umožnění mezinárodního vyšetřování.