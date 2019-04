Kyjev - Vítěz prvního kola ukrajinských prezidentských voleb Volodymyr Zelenskyj nabídl expremiérce a neúspěšné kandidátce letošního volebního klání Juliji Tymošenkové, aby moderovala debatu s jeho oponentem prezidentem Petrem Porošenkem. Ve videu, které zveřejnil na svém facebooku, říká, že ji považuje za nezávislého arbitra. Tymošenková skončila v prvním kole na třetím místě a nepodpořila žádného z postupujících rivalů. Novou hlavu státu si Ukrajinci zvolí 21. dubna.

Zelenskyj se stal jasným vítězem prvního kola volebního klání, které se konalo v neděli. Svůj hlas mu dalo 30,24 procenta voličů, zatímco Porošenkovi 15,95 procenta. Tymošenková skončila se 13,4 procenta hlasů na třetím místě a prezidenta obvinila, že postoupil díky falšování výsledků.

"Abychom zabránili podplácení tisku administrativou, nabízíme jmenovat nezávislého arbitra a moderátora, který by vedl předvolební debatu. Julije Tymošenková, v prvním kole jste se umístila na třetím místě, ale nepodpořila jste žádného z kandidátů. Můžete se stát garantem čestných pravidel a rovných možností v debatě?" říká Zelenskyj ve videu, v němž dal expremiérce na rozmyšlenou 24 hodin.

Média si všímají zejména netradiční taktiky, kterou Zelenskyj zvolil pro svou předvolební kampaň. Tu už před prvním kolem přesunul především na sociální sítě. Ve středu pak zahájil s Porošenkem verbální videopřestřelku, když v prvním videu souhlasil s účastí v předvolebním duelu s prezidentem. Stanovil mu však řadu podmínek, mimo jiné například, že se debata bude konat na kyjevském stadionu Olimpijskij nebo že se oba podrobí lékařské prohlídce. Porošenko následně, rovněž ve videu, s podmínkami souhlasil. Podle listu Ukrajinska pravda si dnes oba nechali odebrat krevní vzorek, který se má testovat na požívání drog.

Ve středu mediální pozornosti jsou pak absurdní protipóly obou kandidátů. Jednačtyřicetiletý Zelenskyj se totiž objevuje ve videích, která připomínají spíše upoutávky na nový akční film. Reakce třiapadesátiletého Porošenka působí mnohem střízlivěji, přesto však stejně komicky.

Kdyby byla politika show, byly by volby na Ukrajině surrealistickou dramatickou komedií, okomentoval server rozhlasové stanice Rádio svobodná Evropa (RFE/RL) videopřestřelku mezi oběma kandidáty. Asi tak by to vypadalo, kdyby se britská komediální skupina Monty Python spojila s populárním seriálem Hra o trůny, dodává.