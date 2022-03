Zelenskyj vyzval k uvalení nových sankcí proti Rusku

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyzval k uvalení dalších sankcí proti Rusku, pokud Moskva bude pokračovat v invazi. Navrhl bojkot ruské ropy, dalších ruských vývozních produktů a zastavení exportu do Ruska, píše agentura Reuters. Znovu také požádal Západ, aby vyhlásil nad Ukrajinou bezletovou zónu nebo aby poskytl Kyjevu vojenská letadla, poznamenal ruskojazyčný servis stanice BBC.

Západní sankce uvalené na Moskvu kvůli její invazi na Ukrajinu izolovaly Rusko v takové míře, jakou takto velká ekonomika ještě nezažila, píše Reuters. Zelenskij nyní podle ní v podstatě vyzval k zavedení mezinárodního obchodního embarga na Rusko.

"Pokud bude invaze pokračovat a Rusko se nevzdá svých plánů proti Ukrajině, pak je zapotřebí nový balíček sankcí ... v zájmu míru," řekl ukrajinský prezident ve videoposelství, přičemž zmínil zejména bojkot ruské ropy a ropných produktů.

"Bojkotujte dovoz do Ruska - pokud nedodržují civilizovaná pravidla, pak by neměli dostávat zboží a služby z civilizace - ať je živí válka," dodal.

Zelenskyj rovněž znovu vyzval k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, což západní představitelé od začátku ruské invaze na Ukrajinu odmítají s argumentem, že by to vyžadovalo, aby jejich letouny střílely na ruská bojová letadla. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

V případě neuzavření nebe nad Ukrajinou Zelenskyj žádá západní spojence, aby Kyjevu poskytli alespoň stíhačky. "Kolik dalších mrtvých a jaké ztráty je potřeba k ochraně nebe nad Ukrajinou? Čím se liší mírumilovní lidé v Charkově nebo Mykolajivu od Hamburku nebo Vídně? Čekáme řešení," citovala ukrajinského prezidenta stanice BBC.