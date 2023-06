Zelenskyj vyzval k sankcím, které Rusku zamezí v dovozu součástek pro rakety

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k přísnějším sankcím, které by Rusku zamezily v dovozu součástek pro jeho rakety. Podle něj je levnější zastavit Moskvě přísun těchto komponent než nákladně zdokonalovat ukrajinskou protivzdušnou obranu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Během více než týdne to bylo podruhé, co Zelenskyj vyzval ke zpřísnění sankcí s cílem zastavit to, co ukrajinské úřady nazývají ruským "raketovým terorem" proti ukrajinským civilním cílům.

Rusko od začátku své invaze do sousední země v únoru 2022 popírá, že by útočilo na civilní obyvatelstvo. Často však zasahuje nevojenské budovy - naposledy zasáhla raketa obytný dům a sklady v Zelenského rodném městě Kryvyj Rih a zabila 11 lidí.

Střela použitá při útoku obsahovala asi 50 součástek vyrobených v jiných zemích, uvedl ukrajinský prezident. "Rusko má bohužel stále možnost získat kriticky důležité součástky pro výrobu raket, které vyrábějí společnosti z různých zemí, včetně partnerských zemí (Ukrajiny)," uvedl Zelenskyj pravidelném nočním videoposelství.

Všichni partneři Ukrajiny mají podle něj seznam společností, které dodávají Rusku tyto komponenty. "Je jednoznačně levnější jednou provždy uzavřít teroristům trasy dodávek součástek teroru, než neustále utrácet za stále novější střely protivzdušné obrany," míní Zelenskyj.