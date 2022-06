Zelenskyj: Válka na Ukrajině rozhoduje i o novém světovém pořádku

Kyjev/Singapur - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na dálku promluvil k účastníkům konference v Singapuru, řekl, že výsledek nynější války Ruska proti Ukrajině se dotkne nejen jeho vlasti, ale i budoucího mezinárodního řádu ve světě.

Ukrajinské síly se snaží vytlačit Rusy z oblastí, které obsadily na počátku války, a brání se zuřivým útokům ruských sil na východě země, zejména u města Severodoněck. Zelenskyj ocenil dosavadní pomoc Západu a jeho asijských spojenců uvedl, že je klíčové, aby partnerské země nepolevily v poskytování pomoci válčící Ukrajině.

"Jsem vděčný za vaši podporu, ale tato podpora je určena nejen Ukrajině, ale také vám samým," řekl ukrajinský prezident podle agentury Reuters. "Právě na ukrajinských bojištích se rozhoduje o budoucích pravidlech tohoto světa spolu s hranicemi možného," dodal.

Upozornil, že Rusko blokováním přístavů v Černém a Azovském moři brání vývozu ukrajinských potravin na světový trh, což poškozuje nejen Ukrajinu, ale i celý svět.

"Pokud v důsledku ruské blokády nebudeme schopni vyvážet naše potraviny, svět bude čelit akutní a vážné potravinové krizi a hladomoru v mnoha asijských a afrických zemích," varoval.

Zelenskyj přímo spojil počínání Ruska s rostoucími cenami komodit, když uvedl, že Rusové nejprve zablokovali energie, aby zvýšily jejich ceny, a teď totéž dělají s potravinami.

Rusko nazývá svou válku proti Ukrajině, která dnes pokračuje 108. dnem, "speciální operací", a tvrdí, že cílem není okupace území, ale "demilitarizace" a "denacifikace" sousední země.

Zelenskyj před 575 delegáty ze čtyř desítek zemí uvedl, že ukrajinská armáda nemá v úmyslu proniknout do Ruska. "Prosím, pamatujte, že válka se vede na našem území. Ukrajinci umírají. Nechceme ruskou zem," prohlásil.

Ukrajinská velvyslankyně v Singapuru Kateryna Zelenková zdůraznila naléhavost další mezinárodní pomoci. "Chápeme, že to zabere čas, ale čas je to, co nemáme," řekla podle Reuters.