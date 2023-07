Zelenskyj v Praze poděkoval za českou pomoc, varoval před ruskou propagandou

Praha - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval dnes v Praze za Českou pomoc své zemi, která je podle něj znát. Do Česka dorazil poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě označil za ideální to, aby Ukrajina dostala pozvánku do NATO. Podle Pavla by měla vyjednávání o vstupu začít hned po konci konfliktu. Návštěvu Zelenského v Česku doprovázejí mimořádná bezpečnostní opatření, v pátek bude pokračovat jednáním s dalšími vrcholnými politiky včetně premiéra Petra Fialy (ODS).

Zelenskyj na Hradě uvedl, že česká pomoc je znát v mnoha ohledech, ocenil i přijetí ukrajinských uprchlíků. Varoval současně před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální výstup blížícího se summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu označil pozvánku Ukrajiny do NATO. Připustil však, že sjednocení všech členů aliance bude složité. Je podle něj ale správný okamžik ukázat jednotu.

Podle Pavla nynější ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. "Je obdivuhodné, s jakým nasazením, s jakou vůlí se Ukrajina brání zpočátku obrovské přesile," řekl k ruské vojenské invazi, která začala loni v únoru. Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do NATO.

Zelenskyj řekl, že nynější ukrajinská protiofenziva není rychlá, ale že vojáci postupují kupředu, zatímco Rusové ustupují.

Česko přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi, řekl Pavel. Na summitu NATO se podle něj bude mluvit i o střednědobém plánu, který na pět let zafixuje podporu Ukrajiny. "Bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 milionů eur (zhruba 12 miliard korun). ČR do této podpory je připravena přispět pět milionů eur (120 milionů korun)," řekl Pavel.

Do Prahy dopravil Zelenského dnes večer český vládní speciál za doprovodu dvou gripenů z předchozí návštěvy v Bulharsku. Pavel přivítal Zelenského na Hradě před 20:30. Zelenskyj na twitteru uvedl, že v Česku bude jednat o obraně, summitu NATO ve Vilniusu, evropské a euroatlantické integraci Ukrajiny, situaci u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukci napadené země.

Areál Pražského hradu včetně zahrad a návštěvnických objektů se dnes kvůli návštěvě zhruba od 15:00 uzavřel pro veřejnost. Novináři museli projít důkladnou bezpečnostní kontrolou. Hrad se opět otevře v pátek. Na Hradčanském náměstí příjezd Zelenského v tradičním zeleném triku sledovaly za zátarasy desítky lidí, kteří rozvinuli transparent "Ukrajinu v NATO" a drželi ukrajinské a české vlajky.

Policie na twitteru uvedla, že zajištění bezpečnosti Zelenského v Praze je jedním z největších opatření, na kterém se kdy podílela. Do mimořádných bezpečnostních opatření jsou zapojeni policisté z více než desítky útvarů. "V tuto chvíli nemáme žádné informace o jakémkoliv potenciálním narušení," uvedli policisté.

Do Česka Zelenskyj zamířil z Bulharska, kde se sešel se svým protějškem Rumenem Radevem a premiérem Nikolajem Denkovem. Po jednání informoval, že se Ukrajina a Bulharsko dohodly na aktivnější spolupráci v obraně. "Jednali jsme o vojenské pomoci, kterou Bulharsko poskytuje naší zemi. Počítáme s pokračováním spolupráce, která už zachránila mnoho životů," řekl. Bulharsko také vyzval, aby se podílelo na obnově jeho země.

V pátek má Zelenskyj v plánu mimo jiné návštěvu Istanbulu, kde bude jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Podle tureckých médií by měli politici hovořit o válce na Ukrajině či o budoucnosti dohody o přepravě ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře, kterou Turecko pomohlo dojednat.