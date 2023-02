Zelenskyj v Mnichově poděkoval za pomoc a vyzval k rychlejším dodávkám

Mnichov (Německo) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve videoprojevu na úvod třídenní Mnichovské bezpečnostní konference poděkoval všem, kteří jeho zemi pomáhají v boji proti Rusku. Ukrajinu Zelenskyj přirovnal k biblickému Davidovi, který zvítězil nad mnohem větším a silnějším Goliášem. Dodal, že Rusko jako Goliáš zvítězit nesmí, proto je třeba urychlit a posílit dodávky zbraní na Ukrajinu.

Zelenskyj účastníkům konference řekl, že z chování Ruska jasně vyplývá, že na Ukrajině se zastavit nechce. Ukrajina tak podle Zelenského nemá jinou možnost, než zvítězit, vstoupit do Severoatlantické aliance a stát se součástí Evropské unie.

"Děkuji všem, kteří Davidovi poskytli prak," poznamenal Zelenskyj s tím, že Goliáš může padnout už letos. "Nesmí být žádná alternativa než vítězství Ukrajiny," prohlásil její prezident. "Není žádná alternativa k naší jednotě, neexistuje žádná alternativa k osvobození naší země a našeho lidu," řekl.

Podle ukrajinského prezidenta je obzvláště nyní třeba jednat rychle a co nejvíce urychlit dodávky zbraní na Ukrajinu. Poukázal na to, že veškeré otálení Západu využívá Rusko ve svůj prospěch a ke způsobení dalších škod na Ukrajině a že zatímco západní země diskutují o dodávkách tanků na Ukrajinu, ruský prezident Vladimir Putin zvažuje, jak utáhnout smyčku kolem Moldavska.

V následní debatě se Zelenskyj věnoval i tématu korupce, která je na Ukrajině zakořeněná a kterou Západ Kyjevu už před válkou vyčítal. Podle ukrajinského prezidenta chce země tento problém vyřešit po válce.

Scholz: Dodávky zbraní na Ukrajinu válku neprodlužují, je tomu naopak

Dodávky zbraní na Ukrajinu, která už rok čelí ruské invazi, válku neprodlužují, je tomu naopak. Dnes to na úvod Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin podle kancléře nemůže se svými mocenskými ambicemi na úkor svých sousedů zvítězit, Ukrajina se proto může na Berlín v další podpoře spolehnout. Scholz zároveň vyzval západní spojence, aby se co nejrychleji připojili k německým dodávkám tanků na Ukrajinu.

"Jsem si naprosto jistý, že Putin nikdy nečekal, že by se Západ mohl tak jednotně postavit ruské agresi," řekl Scholz. Německá podpora Ukrajině včetně poskytování moderních zbraní budou podle kancléře pokračovat tak dlouho, dokud to bude třeba. "Vždy ale budeme jednat tak, abychom konflikt nevyhrotili," uvedl. Berlín dlouhodobě ujišťuje, že rozšíření války do dalších zemí chce zabránit.

"Putinův revizionismus nemůže zvítězit," řekl. V projevu kancléř zdůraznil, že Německo od začátku invaze muselo překročit řadu omezení, které si ve své zahraniční politice v poválečných letech stanovilo. Tím hlavním bylo rozhodnutí Ukrajině vůbec zbraně poskytnout, což původně odmítalo. Scholz rovněž poukázal na to, že Německo patří v Evropě k zemím, které Ukrajině nejvíce pomáhají.

Německo se rovněž rozhodlo předat Ukrajině moderní tanky Leopard 2. Tyto tanky přislíbily i další země. Scholz poznamenal, že některé státy nakonec neposkytnout moderní verze těchto tanků jako Německo, zároveň spojence vyzval, aby se s dodávkami tanků připojili k Berlínu. "Ti, kteří takové tanky dodat mohou, by tak nyní měli skutečně učinit," řekl. Bez upřesnění uvedl, že předání prvních tanků očekává velmi brzy.