Zelenskyj v Mnichově děkoval za pomoc a vyzval k rychlejším dodávkám

Mnichov (Německo) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve videoprojevu na úvod třídenní Mnichovské bezpečnostní konference poděkoval všem, kteří jeho zemi pomáhají v boji proti Rusku. Ukrajinu Zelenskyj přirovnal k biblickému Davidovi, který zvítězil nad mnohem větším a silnějším Goliášem. Dodal, že Rusko jako Goliáš zvítězit nesmí, proto je třeba urychlit a posílit dodávky zbraní na Ukrajinu.

Zelenskyj účastníkům konference řekl, že z chování Ruska jasně vyplývá, že na Ukrajině se zastavit nechce. Ukrajina tak podle Zelenského nemá jinou možnost, než zvítězit, vstoupit do Severoatlantické aliance a stát se součástí Evropské unie.

"Děkuji všem, kteří Davidovi poskytli prak," poznamenal Zelenskyj s tím, že Goliáš může padnout už letos. "Nesmí být žádná alternativa než vítězství Ukrajiny," prohlásil její prezident. "Není žádná alternativa k naší jednotě, neexistuje žádná alternativa k osvobození naší země a našeho lidu," řekl.

Podle ukrajinského prezidenta je obzvláště nyní třeba jednat rychle a co nejvíce urychlit dodávky zbraní na Ukrajinu. Poukázal na to, že veškeré otálení Západu využívá Rusko ve svůj prospěch a ke způsobení dalších škod na Ukrajině a že zatímco západní země diskutují o dodávkách tanků na Ukrajinu, ruský prezident Vladimir Putin zvažuje, jak utáhnout smyčku kolem Moldavska.

V následní debatě se Zelenskyj věnoval i tématu korupce, která je na Ukrajině zakořeněná a kterou Západ Kyjevu už před válkou vyčítal. Podle ukrajinského prezidenta chce země tento problém vyřešit po válce.

Scholz: Dodávky zbraní na Ukrajinu válku neprodlužují, je tomu naopak

Dodávky zbraní na Ukrajinu, která už rok čelí ruské invazi, válku neprodlužují, je tomu naopak. Dnes to na úvod Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin podle kancléře nemůže se svými mocenskými ambicemi na úkor svých sousedů zvítězit, Ukrajina se proto může na Berlín v další podpoře spolehnout. Scholz zároveň vyzval západní spojence, aby se co nejrychleji připojili k německým dodávkám tanků na Ukrajinu.

"Jsem si naprosto jistý, že Putin nikdy nečekal, že by se Západ mohl tak jednotně postavit ruské agresi," řekl Scholz. Německá podpora Ukrajině včetně poskytování moderních zbraní budou podle kancléře pokračovat tak dlouho, dokud to bude třeba. "Vždy ale budeme jednat tak, abychom konflikt nevyhrotili," uvedl. Berlín dlouhodobě ujišťuje, že rozšíření války do dalších zemí chce zabránit.

"Putinův revizionismus nemůže zvítězit," řekl. V projevu kancléř zdůraznil, že Německo od začátku invaze muselo překročit řadu omezení, které si ve své zahraniční politice v poválečných letech stanovilo. Tím hlavním bylo rozhodnutí Ukrajině vůbec zbraně poskytnout, což původně odmítalo. Scholz rovněž poukázal na to, že Německo patří v Evropě k zemím, které Ukrajině nejvíce pomáhají.

Ukrajinci brání svou svobodu a platí za to značně vysokou cenu, proto Německo podle kancléře podporuje Kyjev finančně, vojensky a humanitárně tak, jak je třeba. "V loňském roce jsme přijali více než milion ukrajinských uprchlíků," uvedl.

Německo se rovněž rozhodlo předat Ukrajině moderní tanky Leopard 2. Tyto tanky přislíbily i další země. Scholz poznamenal, že některé státy nakonec neposkytnout moderní verze těchto tanků jako Německo, zároveň spojence vyzval, aby se s dodávkami tanků připojili k Berlínu. "Ti, kteří takové tanky dodat mohou, by tak nyní měli skutečně učinit," řekl. Bez upřesnění uvedl, že předání prvních tanků očekává velmi brzy.

Německo na konci ledna přislíbilo Ukrajině předat v prvním kroku 14 tanků Leopard v moderní verzi 2A6. Berlín chce společně se spojenci vytvořit jeden prapor těchto leopardů, což v ukrajinské armádě znamená 31 strojů. Také Polsko spolu se spojenci připravuje další prapor leopardů ze starších verzí. Tento prapor je podle aktuálních prohlášení Varšavy již zkompletován. Polsko spolu s Německo rovněž zahájilo výcviky ukrajinských tankistů.

O výcviku ukrajinských tankistů v Německu dnes v Mnichově hovořil Scholz, který to označil mimo jiné i za krok, který má spojeneckým zemím usnadnit rozhodnutí o dodávkách tanků.

Scholz se v projevu věnoval i odpovědnosti Německa za bezpečnost Evropy, kdy řekl, že Berlín si je své role vědom. Řekl také, že Německo chce dlouhodobě vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), jak se státy NATO zavázaly. Kancléř loni v reakci na ruskou invazi oznámil v parlamentu, že Německo chce ihned investovat do obrany dvě procenta HDP ročně. Tohoto cíle ale zatím nedosáhlo. Mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit loni v prosinci řekl, splnění tohoto závazku bude v letošním roce otevřené. Podle kancléře ale země již zahájila modernizaci armády, která získala na nákup moderní výzbroje zvláštní fond o objemu 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč).

Macron: Rusko porušilo tabu a místo jednání si vybralo válku

Rusko napadením Ukrajiny porušilo mnohá tabu a místo jednání se rozhodlo pro válku, prohlásil v projevu na mnichovské konferenci francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že přepadení Ukrajiny je ukázkou nového imperialismu a nového kolonialismu.

"Pro napadení Ukrajiny neexistuje žádné ospravedlnění. To, co na Ukrajině nyní vidíme, to je nový imperialismus," řekl Macron. "Invazí na Ukrajinu byla porušena tabu. A tato tabu porušil člen Rady bezpečnosti OSN," uvedl s tím, že Rusko je dnes mocností, která ve světě vyvolává nerovnováhu.

Jako tabu, které režim ruského autoritářského prezidenta Vladimira Putina porušil, Macron označil útoky na civilisty, ničení civilní a energetické infrastruktury či jaderné vyhrožování. "Nesmíme také podceňovat roli Íránu," řekl. Teherán poskytl ruské armádě drony, se kterými Rusko útočí na ukrajinská města.

Macron vedle potřebné podpory Ukrajině poukázal i na budoucnost. "Geografii Ruska nikdo nezmění, Rusko bude vždy součástí Evropy," řekl francouzský prezident. Poznamenal, že on bude vždy podporovat dialog, který ale nyní není možný, neboť ho Rusko odmítá. "Rusko si nyní vybralo válku," řekl. "Je jasné, že Rusko tuto válku vyvolalo a že Rusko tuto válku nesmí vyhrát," zdůraznil.

Spojenci nyní podle Macrona musí vojenskou pomoc Kyjevu zintenzivnit, aby ukrajinská armáda dokázala okupované regiony osvobodit a ruské vojáky vytlačit. Macron rovněž upozornil na to, že konflikt může být dlouhý a že Evropa by v zájmu své bezpečnosti měla posílit svou obranu a kapacity svého zbrojního průmyslu.