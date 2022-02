Zelenskyj uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do EU

Kyjev - Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury, uvedl v dnešním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné," napsala agentura Unian.

Ukrajina již roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do EU, ale dosud nemá ani schválený plán kroků vedoucích k členství NATO, ani postavení kandidátské země vůči EU.

"Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury," prohlásil dnes šéf země, která od minulého týdne čelí ruské invazi. Ukrajina je podle něj vděčná partnerům za to, že solidárně stojí jejím po boku. "Ale naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní," řekl Zelenskyj.

"Jsem přesvědčen, že jsme si to zasloužili. Jsem přesvědčen, že vše je možné," zdůraznil.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Euronews uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie a blok by si přál, aby se časem stala její součástí. O vstupu nových zemí však rozhodují členské státy, které nemusí s názory EK souhlasit.

"Skutečně časem, patří k nám. Jsou jedněmi z nás a my je chceme mezi námi," řekla von der Leyenová. Její komentář přišel několik hodin poté, co se 27 zemí EU rozhodlo zaplatit dodávky zbraní na Ukrajinu, což se stalo poprvé v historii bloku.