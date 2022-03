Zelenskyj: Ukrajina dokončila proces připojení k evropské elektrické síti

Kyjev - Ukrajina dokončila proces připojení k hlavní evropské elektrické síti. Ukrajinská elektřina tak nyní bude proudit do Evropské unie a zpět oběma směry, napsal dnes na twitteru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Nyní proudí ukrajinská elektřina do EU a naopak," uvedl Zelenskyj.

O napojení evropské sítě na ukrajinskou dnes informovala i francouzská ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová. "Zavázali jsme se k tomu, je to hotovo: ukrajinská elektrická síť, která funguje od začátku války v izolovaném režimu, je od dnešního rána připojena k evropské síti," uvedla ministryně. Francie nyní předsedá Evropské unii.

Generální ředitel hlavní ukrajinské energetické společnosti minulý týden agentuře Reuters řekl, že Ukrajina by mohla získávat až 15 procent své energie z EU, pokud by její výrobní kapacita byla zasažena ruskou invazí.

Protože ukrajinská elektrická síť nebyla propojená ani s ruskou, ani s běloruskou, ani se západními sousedními zeměmi, bývala by se mohla v důsledku bojů zhroutit. Propojení s evropskou sítí má podle rakouského provozovatele přenosových soustav elektřiny APG především stabilizovat frekvenci na Ukrajině a zamezit vážným nestabilitám. Obavy podle něj vzbuzoval především možný výpadek ochlazovacích systémů ukrajinských jaderných elektráren.

Ukrajině se v úterý podařilo obnovit dodávky elektřiny v odstavené černobylské jaderné elektrárně, které byly přerušeny poté, co v pondělí podle agentury Unian ruské jednotky znovu poškodily elektrické vedení. Elektrárna v Černobylu, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy, v současné době neslouží k výrobě energie. Elektrický proud je zapotřebí pro ochlazování jaderného paliva, které se v černobylském areálu stále nachází.

Pokud by došlo k velkému výpadku proudu na Ukrajině a byly by ohroženy i rozvodné sítě na západě, energetické systémy by mohly být okamžitě znovu odpojeny, vysvětlil APG. Synchronizace mezi energetickými sítěmi západní a střední Evropy a Ukrajiny se plánuje od roku 2017. Podle plánu měla být provedena v roce 2023, uvedla agentura APA.