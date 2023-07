Zelenskyj: Ukrajina by měla na summitu NATO dostat jasné bezpečnostní záruky

Kyjev - Ukrajina by měla na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance dostat "jasné bezpečnostní záruky". Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který dnes zveřejnila americká stanice ABC. Členské země NATO by podle něj měly ukázat, že se Ruska nebojí. Dvoudenní alianční summit ve Vilniusu začíná v úterý.

"Ukrajina by měla dostat jasné bezpečnostní záruky, dokud není v NATO," vyzval Zelenskyj v rozhovoru s moderátorkou pořadu This Week Marthou Raddatzovou.

Ukrajinský prezident nepotvrdil, zda se summitu v litevském hlavním městě osobně zúčastní. Podle agentury DPA podmínil v rozhovoru svou účast tím, že rozhodnutí se budou přijímat na základě jednání přímo na vrcholné schůzce. "Nechci jet do Vilniusu pro zábavu, pokud už rozhodnutí padla," dodal.

Americký prezident Joe Biden v rozhovoru poskytnutém stanici CNN a zveřejněném rovněž dnes uvedl, že Ukrajina nyní není připravena na vstup do aliance. Problém je válka s Ruskem, zapracovat podle něj musí Ukrajina ale také na demokratizaci.

Mluvčí Bílého domu pro záležitosti národní bezpečnosti John Kirby stanici ABC řekl, že NATO bude "nakonec budoucností Ukrajiny", předcházet jejímu vstupu do aliance ale bude muset konec války s Ruskem a série hospodářských reforem.

Ukrajina a její vyhlídky na členství budou jedním z hlavních témat summitu NATO ve Vilniusu, který se bude konat v úterý a ve středu. Formální pozvání do aliance, které by si Kyjev přál, ale zřejmě nedostane, upozornila agentura DPA.