Zelenskyj u Záporoží navštívil frontové pozice a sešel se s ředitelem MAAE

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že navštívil frontové pozice v Záporožské oblasti. Podle agentury AP se na jihu země rovněž setkal se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grossim, s nímž hovořil o situaci v Záporožské jaderné elektrárně okupované Rusy.

Fotogalerie

Grossi na tento týden ohlásil návštěvu Záporožské jaderné elektrárny. Ta je už více než rok okupována ruskými vojsky a v důsledku ostřelování musela několikrát přejít na nouzové dieselové generátory. MAAE minulý týden uvedla, že Grossi chce v Záporožské jaderné elektrárně "na vlastní oči posoudit vážnou situaci" ohledně jaderné bezpečnosti tohoto zařízení a také "zdůraznit naléhavou potřebu" jeho ochrany během bojů na Ukrajině. Má to být podruhé, co Grossi elektrárnu navštíví.

"Záporožská oblast. Frontové pozice. Mám tu čest být zde, po boku našich vojáků. Jsem vděčný každému našemu vojákovi za obranu Ukrajiny, naší suverenity, našich měst a našich dětí. Určitě zvítězíme," uvedl Zelenskyj na sociální síti telegram.

Podle deníku Ukrajinska pravda byl Zelenskyj místními veliteli informován o situaci na příslušném frontovém úseku také ohledně zásobování zbraněmi a municí. Na doprovodném videu je dále vidět, jak prezident vojáky vyznamenává a fotografuje se s nimi.

Zelenskyj neuvedl, a ani to ze snímku není patrné, které konkrétní místo v Záporožské oblasti navštívil. Je to již poněkolikáté, co ukrajinský prezident navštívil vojáky na frontových pozicích. Naposledy minulý týden se takto setkal s obránci Bachmutu - města na východě země, které je již řadu měsíců dějištěm prudkých bojů s ruskými invazními silami.