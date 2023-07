Zelenskyj se zúčastní summitu NATO ve Vilniusu, vyplývá z programu schůzky

Vilnius - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se osobně zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který v úterý začíná ve Vilniusu. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle aktuálního programu je na středu plánovaná společná tisková konference Zelenského s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Uskuteční se po jejich dvoustranné schůzce a před jednáním Rady NATO-Ukrajina.

Podle portál The Kyiv Independent Stoltenberg řekl, že Zelenskyj se zúčastní první schůzky Rady NATO-Ukrajina, která se během summitu uskuteční, nespecifikoval však, zda na ní prezident bude osobně nebo prostřednictvím videokonference. Přes internet se Zelenskyj zúčastnil od začátku ruské invaze už mnoha schůzek na mezinárodní úrovni.

Zelenskyj v uplynulých dnech podniknul cestu do Bulharska, Česka, na Slovensko a do Turecka.

Ruskojazyčný servis BBC podotýká, že ukrajinská strana zatím cestu Zelenského do Vilniusu nepotvrdila. Dříve v Kyjevě mluvili o tom, že se Zelenskyj na summit vypraví v tom případě, když alianční země přijmou rozhodnutí skutečně důležitá pro Ukrajinu. Agentura DPA v neděli napsala, že Zelenskyj svou účast podmínil tím, že rozhodnutí se budou přijímat na základě jednání přímo na vrcholné schůzce. Řekl, že do Litvy "nechce jet pro zábavu, pokud rozhodnutí už padla". Dlouhodobě po alianci žádá bezpečnostní záruky pro Ukrajinu do doby, než se jeho země stane členem NATO.

Otázka připojení Ukrajiny k Severoatlantické alianci má být jedním z hlavních témat summitu. Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby jsou členské země ochotny upustit od požadavku, aby Ukrajina splnila takzvaný akční plán, který je předstupněm plného začlenění do NATO.