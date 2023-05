Zelenskyj se v Itálii setká s prezidentem Mattarellou a možná i s papežem

Řím - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se má dnes v Římě sejít s italským prezidentem Sergiem Mattarellou a čeká se i jeho jednání s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Podle zpráv médií by měl ukrajinského státníka přijmout také papež František, Vatikán ale informaci nepotvrdil. Podobně se očekává, že by se měl Zelenskyj ještě dnes vydat do Německa, tamní vláda to ale odmítla komentovat.

Zahraniční cesty ukrajinského prezidenta obvykle podléhají utajení a podrobnosti jsou jasné až ve chvíli, kdy státník dorazí na místo. Po spekulacích médií ale kancelář italského prezidenta potvrdila, že Mattarella má Zelenského dnes přivítat v Kvirinálském paláci. Oficiálně nicméně není potvrzeno setkání Zelenského s Meloniovou, podle nejmenovaných zdrojů je ale tato schůzka pravděpodobná. Oba politici spolu jednali v Kyjevě v únoru.

Zahraniční média už dříve uvedla, že se Zelenskyj v sobotu sejde i s papežem Františkem. Vatikán informaci nekomentoval, italský tisk však poukázal na to, že v sobotu nemá papež žádný oficiální veřejný program.

Otazníky visí i nad následnou cestou Zelenského do Německa, do Berlína by měl přiletět ještě dnes. V neděli se v metropoli setká s kancléřem Olafem Scholzem a následně odletí do západoněmeckých Cách, aby převzal Cenu Karla Velikého pro osobnosti, které se mimořádně zasloužily o jednotu Evropu, uvedla začátkem května německá média. Německá vláda nicméně návštěvu nepotvrdila a odmítla spekulace komentovat.

Ukrajina se od loňského února brání ruské invazi, při které Kyjev spoléhá na západní vojenskou, politickou i finanční pomoc. Zelenskyj proto nedávno navštívil i Helsinky nebo Haag.