Zelenskyj se v Bruselu zapojí do schůzky NATO, bude jednat s belgickou vládou

Brusel - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes neohlášeně zamířil do Bruselu, kde se zapojí do jednání ministrů obrany Severoatlantické aliance. Informace belgických médií na síti X potvrdil mluvčí NATO s tím, že Zelenskyj brzy předstoupí před novináře s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem. Zelenskyj by se měl setkat také se zástupci belgické vlády, podle deníku Le Soir se bude jednat o dodávkách stíhaček F-16 na Ukrajinu nebo o využití zmrazených ruských aktiv.

Na jednání ministrů obrany NATO v bruselském sídle aliance má Ukrajinu zastupovat ministr obrany Rustem Umerov. Na dnešním programu schůzky, která potrvá do čtvrtka, je zasedání Rady NATO-Ukrajina, jakož i jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu, tedy zástupců desítek zemí, které dodávkami zbraní podporují zemi bránící se ruské agresi.

Skupina evropských zemí včetně Belgie aktuálně připravuje pro Ukrajinu dodávky amerických stíhaček F-16. Belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová dnes v rozhlasovém rozhovoru podle agentury Reuters řekla, její země stroje začne poskytovat od roku 2025.

Podle agentury AFP bude dnes Zelenskyj poprvé v centrále NATO od loňské ruské invaze na Ukrajinu. Zároveň se jedná o jeho druhou cestu do Bruselu v letošním roce. Při únorové návštěvě se zapojil do summitu členských zemí Evropské unie a také vystoupil v Evropském parlamentu.

Web Politico ráno napsal, že do plánů kolem dnešního jednání NATO o Ukrajině se promítá dramatický vývoj na Blízkém východě po eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu. Několik diplomatů v Bruselu údajně vyjádřilo obavu, že překvapivý víkendový útok Hamásu by mohl vést k ústupu americké podpory Kyjeva. Americká velvyslankyně při NATO Julianne Smithová nicméně trvala na tom, že Washington se dokáže současně věnovat potřebám obou spojenců.