Zelenskyj se po cestě z evropských metropolí setkal v Polsku s Dudou

Rzeszów (Polsko) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek po cestě z Bruselu zpět do vlasti setkal ve městě Rzeszów s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na twitteru to oznámila Dudova kancelář, která zveřejnila i fotografii a video ze schůzky. Prezidenti podle ní probírali Zelenského cestu do Bruselu a dalších evropských měst a také bezpečnost v regionu.

"Ukrajinský prezident informoval o své nedávné diplomatické činnosti v Bruselu a dalších evropských hlavních městech, rozhovory se dotýkaly rovněž bezpečnosti v regionu," píše kancelář polského prezidenta.

Úřad pro mezinárodní politiku při kanceláři polského prezidenta pak informuje, že Duda a Zelenskyj spolu probírali současnou situaci na frontové linii a potřebu dalších společných akcí pro vojenskou podporu napadené země. Ukrajina se téměř rok brání ruské vojenské agresi a Kyjev už nějakou dobu očekává, že Moskva ofenzivu rozšíří a zintenzivní.

V Rzeszówě, který se nachází poblíž hranic s Ukrajinou, se oba prezidenti setkali také loni v prosinci. Zelenskyj se tehdy vracel ze Spojených států, což byla jeho první zahraniční cesta od ruské invaze do jeho země.

Tento týden Zelenskyj navštívil Londýn, Paříž a Brusel, kde jednal mimo jiné s vrcholnými představiteli. V Bruselu požádal lídry unijních zemí o rychlejší dodávky zbraní včetně stíhaček nebo o letošní zahájení rozhovorů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.