Zelenskyj: Rychlý konec války přímo závisí na podpoře Ukrajiny ze zahraničí

Kyjev - Rychlý konec války přímo závisí na podpoře Ukrajiny ze strany mezinárodního společenství. Ve svém videoprojevu to prohlásil Volodymyr Zelenskyj. "Nyní děláme všechno pro to, aby tato podpora byla co nejintenzivnější a co nejsmysluplnější," dodal ukrajinský prezident.

"Za 15 červencových dnů jsme již jednali a měli schůzky s vůdci Spojených států, Británie, Francie, Německa, Nizozemska, Turecka, Česka a Polska. A také Slovenska, Bulharska, Litvy, Švédska, Portugalska, Španělska a Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, Jihoafrické republiky a Guiney-Bissau. Rovněž s generálním tajemníkem NATO Stoltenbergem, předsedou Evropské rady Michelem, předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou, konstantinopolským patriarchou Bartolomějem...Dnes pak s jihokorejským prezidentem," uvedl Zelenskyj. "A budeme pokračovat v nejvyšším tempu v našem mezinárodním úsilí na všech úrovních, abychom obnovili mír pro celou naši zemi a pro všechen náš lid," dodal.

Jak uvedl list Ukrajinska pravda, Zelenskyj rovněž zdůraznil, že Ukrajina nemůže "nechat nikoho z našich lidí, z našich měst a vesnic pod ruskou okupací".

"Kdekoli ruská okupace trvá, tam vládne násilí a ponižování lidí. Jsem vděčný všem našim partnerům - každému vůdci, každému politikovi, veřejně činné osobě, každé zemi, která nás skutečně podporuje v tom, že jedině úplné osvobození celého ukrajinského území umožní, že bude znovu obnoven mezinárodní řád," citovala Zelenského Ukrajinska pravda.