Zelenskyj: Rusko chystá nové útoky v Donbasu a Charkově; chce vítězství

Kyjev - Ruské jednotky se pomalu, ale viditelně stahují ze severu Ukrajiny, situace na východě země však podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zůstává velmi vážná. Rusko podle jeho nočního vyjádření chystá nové vojenské údery na Donbasu a Charkově. V rozhovoru s televizí Fox News pak Zelenskyj řekl, že Ukrajina nepřijme jiný výsledek války než vítězství a není ochotna vyměnit část svého území za mír s Ruskem.

"S naším územím neobchodujeme," řekl Zelenskyj. "Otázka územní celistvosti a suverenity je mimo diskusi," poznamenal. O vítězství ve válce je přesvědčen. Otázkou ale je, kdy boje skončí. "Je to hluboká otázka. Je to bolestná otázka," uvedl.

"Někde jsou (Rusové) zatlačeni bojem. Jinde sami opouští své pozice," řekl Zelenskyj o situaci na severu země v nočním vystoupení, z něhož citovala agentura Reuters. Obyvatele, kteří se do oblasti vrací, vyzval k velké opatrnosti. "(Rusové) položili miny na celém území, v domech, pod stroje a dokonce i pod těla těch, které zabili," tvrdí. Lidé by se měli vrátit, až pomine nebezpečí ostřelování. Na východě země se podle prezidenta Rusko chystá na silnější vojenské údery.

Televizi Fox News ukrajinský prezident také řekl, že by Kyjev chtěl závazky "vedoucích zemí", že bezpečnost Ukrajiny bude chráněna mezinárodní smlouvou. Zopakoval, že by jeho země byla přínosem pro Severoatlantickou alianci. "Je pro nás těžké mluvit o NATO, protože nás NATO nechce přijmout," podotkl. "Myslím, že je to chyba, protože když do NATO vstoupíme, učiníme ho mnohem silnější," vyjádřil své přesvědčení.

Zelenskyj dále zdůraznil, že Rusko je potřeba zastavit teď, jinak bude pokračovat v agresi i mimo hranice Ukrajiny. "Čím více jim dáte, tím více roste jejich chuť," konstatoval. Řekl také, že sankce zavedené Spojenými státy a dalšími zeměmi fungují, ale je nutné je posílit.

V pátek se podle ukrajinského prezidenta za použití humanitárních koridorů podařilo evakuovat 6200 lidí, zhruba polovinu z nich z těžce zkoušeného Mariupolu. "Evropa nemá právo mlčet o tom, co se děje v našem Mariupolu. Celý svět by měl reagovat na tuto humanitární katastrofu," apeloval. V ruskými vojsky obleženém městě na jihovýchodě Ukrajiny zůstává ve velmi těžkých podmínkách kolem 160.000 ze zhruba 400.000 obyvatel, kteří zde žili před válkou.

Ukrajinská armáda podle Londýna postupuje u Kyjeva a uvolňuje sevření Charkova

Ukrajinská vojska postupují za stahující se ruskou armádou u hlavního města Kyjeva a na východě se jim podařilo částečně uvolnit sevření Charkova. Ve svém pravidelném hlášení o tom dnes informovalo britské ministerstvo obrany. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Moskva opustila své původní plány na obsazení klíčových ukrajinských měst a chystá se na novou fázi války.

Podle britského hodnocení dění na bojišti se ukrajinská armáda snaží postupovat z již dříve osvobozené Irpině do kyjevských předměstí Buča a Hostomel. Ze strategicky významného hostomelského letiště, které bylo dějištěm prudkých bojů od prvních dnů války, se podle Londýna ruské jednotky stáhly. Ukrajinská armáda po intenzivních bojích ovládla klíčovou silnici vedoucí na východ od Charkova. V okolí druhého největšího ukrajinského města osvobodila také několik obcí. Již dříve tento týden se pod ukrajinskou kontrolu vrátilo město Trosťanec, který leží na důležité železniční a silniční spojnici mezi Charkovem a Sumami. Washingtonský institut ISW soudí, že Kreml po neúspěchu počáteční fáze svého tažení na Ukrajině musel přehodnotit své plány a zanechat neúspěšných snah na obsazení Kyjeva, Charkova, Oděsy a dalších velkých ukrajinských měst. Domnívá se, že Moskva nyní zahajuje novou etapu své vojenské kampaně s novými cíli. Mluvčí Pentagonu John Kirby dříve tento týden uvedl, že Rusko se zjevně začíná soustředit na ovládnutí Donbasu na východě Ukrajiny.

Ruské rakety zasáhly v noci na dnešek cíle v Poltavě, Kremenčuku či Dnipru

Ruské rakety zasáhly v noci na dnešek infrastrukturní i jiné cíle ve středoukrajinských městech Poltava a Kremenčuk. Dosud není zřejmé, zda si vzdušné údery vyžádaly oběti. Informoval o tom dnes na komunikační platformě Telegram šéf Poltavské oblasti Dmytro Lunin. Zasažen raketami byl také cíl v Děpropetrovské oblasti.

"Kolem druhé hodiny ranní byly dva infrastrukturní objekty ve městě Poltava napadeny nejméně čtyřmi raketami. Co se týče města Kremenčuk, tam v šest hodin ráno podle předběžných informací zaútočila tři letadla na průmyslové objekty," dodal Lunin.

V předchozím prohlášení Lunin sdělil, že v Kremenčuku byly zasaženy i obytné domy. Informace o možných obětech v obou městech se podle něj zjišťují, na místě pracují záchranáři.

Gubernátor Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko dnes uvedl, že ruské rakety v noci zasáhly blíže neupřesněný infrastrukturní objekt v Dnipru a způsobily vážné škody. Dva lidé podle něj utrpěli zranění. Dodal, že ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit čtyři ruské rakety a jeden bezpilotní letoun.

Poblíž města Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti byla podle Rezničenka cílem ruského úderu benzínová pumpa. Při tomto útoku, který byl podle serveru RBK-Ukrajina patrně proveden salvovým raketometem Grad, nikdo nebyl zraněn.

Ukrajinské úřady v pátek večer uvedly, že rezidenční oblast v jihoukrajinském přístavním městě Oděsa zasáhly tři ruské rakety, které mířily na "kritickou infrastrukturu". Podle ukrajinské armády se protivzdušné obraně podařilo rakety sestřelit.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč dnes podle serveru RBK-Ukrajina uvedl, že Rusko má k dispozici ještě mnoho raket a bude jimi na Ukrajinu útočit "až do posledního dne války".

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE