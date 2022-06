Zelenskyj řekl, že ukrajinští vojáci usilují o osvobození Chersonu

Kyjev - Ukrajinské síly vyvíjejí tlak na ruské vojáky s cílem osvobodit okupované město Cherson na jihu země. Ve svém tradičním nočním projevu to na konci 111. dne války podle agentury Unian řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvedl rovněž, že ukrajinská armáda má těžké ztráty v Charkovské oblasti, kde se Rusové snaží posílit své pozice.

Za posledních 24 hodin nedošlo v Donbasu k žádným zásadním změnám. Nejtvrdší boje probíhají v Severodoněcku a okolních městech a obcích, což přináší značné ztráty. Musíme ale vytrvat. Toto je náš stát, Donbas je životně důležitý. Vývoj situace v Donbasu ukáže, jakým směrem se bude válka v nadcházejících týdnech ubírat," řekl Zelenskyj.

Prezident Ukrajiny rovněž znovu zdůraznil, že je připraven jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.

Rusko pravděpodobně nečekalo, že v Severodoněcku narazí jeho síly na natolik silný odpor ukrajinských obránců, uvedlo dnes ve své pravidelné zprávě o vývoji ruské agrese na Ukrajině britské ministerstvo obrany. Po měsíci tvrdých bojů nyní Rusové ovládají většinu města, složky ukrajinských ozbrojených sil se ale drží v místním chemickém závodu Azot a mají možnost skrýt se do jeho podzemní části, doplnilo ministerstvo, které se odvolává na poznatky vojenské rozvědky.

Ruské jednotky se nyní budou pravděpodobně soustředit právě u areálu Azotu, a jejich velení tak nebude mít možnost nasadit je jinde na Ukrajině, podotklo rovněž ministerstvo obrany. Ruská dobývací taktika, která je závislá na použití dělostřelectva, způsobila ve městě rozsáhlé škody.

V areálu chemického závodu v Severodoněcku se kromě vojáků podle dřívějších oznámení gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje skrývá také asi 500 civilistů včetně dětí. Ruská strana vyzvala ukrajinské obránce v Azotu, aby se dnes vzdali, a přislíbila, že umožní evakuaci civilistů skrz humanitární koridor, ovšem do oblastí, které už kontroluje. Dříve Moskva přicházela s obdobnými výzvami i pro obránce oceláren Azovstal v Mariupolu, ti však zpočátku odmítali s tím, že nebudou přijímat ruská ultimáta, a evakuace civilních obyvatel z Azovstalu byla značně komplikovaná.

O evakuaci civilistů ze Severodoněcku se stále pokouší také ukrajinská strana. Spojení s městem je však po zničení mostů přes řeku Severní Doněc komplikované.

The #Belarusian Armed Forces began a command-staff exercise focused on testing command-and-control capabilities on June 14. However, Belarus remains unlikely to join the war in #Ukraine on behalf of #Russia.



Read the full report: https://t.co/5SA0MdPIWY pic.twitter.com/s4RcFN1ooX