Zelenskyj příští týden odletí do USA na shromáždění OSN, setká se s Bidenem

Washington/Kyjev/Varšava - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se příští týden chystá do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. Setká se při té příležitosti s americkým prezidentem Joem Bidenem, informovala stanice NBC s odvoláním na vysoce postaveného ukrajinského představitele. Setkání se Zelenským v New Yorku avizoval dnes na síti X také polský prezident Andrzej Duda.

Náplň chystaného jednání Bidena a Zelenského zatím není známá, jedním z témat by však zřejmě mohla být americká vojenská pomoc Ukrajině; americká média v uplynulých dnech informovala, že Bidenova administrativa je blízko schválení dodávek střel ATACMS s doletem až 306 kilometrů schopných nést kazetovou munici, či jinou verzi raket GMLRS, které mají dolet jen 72 kilometrů, ale také s úpravou pro kazetovou munici.

Spojené státy dosud Kyjevu na obranu před ruskou agresí poskytly pomoc ve výši 43,7 miliardy dolarů (993 miliard korun).

Polský prezident Duda agentuře PAP řekl, že se Zelenským v New Yorku bude mluvit kromě jiného o obilí. Varšava před několika dny oznámila, že v pátek nezruší zákaz dovozu ukrajinského obilí, protože by to poškodilo polské zemědělce. "Ukrajina musí pochopit naše stanovisko, mým úkolem je zasazovat se o polské zájmy," řekl Duda.