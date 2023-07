Zelenskyj přistál ve Vilniusu, kde se koná summit NATO

Vilnius - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přistál v litevském hlavním městě Vilniusu, kde lídři zemí NATO po poledni zahájili svou dvoudenní schůzku. Informovala o tom agentura Reuters. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg předtím potvrdil, že Zelenskyj se summitu osobně zúčastní jako host.

Jedním z hlavních témat rokování ve Vilniusu je případné budoucí členství Ukrajiny v NATO. Kyjev usiluje o co nejrychlejší přijetí do nyní 31členného bloku, který by se měl brzy rozšířit také o Švédsko. Zelenskyj dnes na twitteru kritizoval, že ze strany aliančních zemí nevidí připravenost Ukrajinu přijmout, nebo ji do aliance alespoň bez zvláštních podmínek pozvat. Až do dneška nebylo zcela jasné, zda se ukrajinský prezident na vrcholné schůzce v Litvě objeví osobně.

Podle Stoltenberga se dnes večer Zelenskyj zúčastní večeře šéfů států a vlád. Ve středu pak bude Ukrajinu zastupovat na prvním zasedání Rady NATO-Ukrajina.

Lídři států Severoatlantické aliance chtějí potvrdit podporu Ukrajiny, která se od loňského února brání ruské agresi, a najít kompromis v otázce jejího přijetí do aliance.

Summitu ve Vilniusu se účastní mimo jiné americký prezident Joe Biden, který se setká se Zelenským ve středu. Česko zastupuje v litevské metropoli prezident Petr Pavel. Kromě Ukrajiny jsou nejdůležitějšími tématy summitu přijetí Švédska do aliance, další posilování východního křídla NATO a výdaje členských zemí na obranu.