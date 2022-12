Zelenskyj přiletěl do USA, Bílý dům oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině

Kyjev/Washington - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přiletěl do Washingtonu. V Bílém domě ho přijme americký prezident Joe Biden, vystoupí i před členy obou komor Kongresu. Zelenskyj po svém přistání v USA na telegramu uvedl, že je ve Washingtonu proto, aby poděkoval Američanům, prezidentu Bidenovi i Kongresu za jejich tolik potřebnou pomoc. Bílý dům oznámil poskytnutí další vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 1,85 miliardy dolarů. Balík zahrnuje i protiraketový systém Patriot, uvedla AFP.

"Jsem dnes ve Washingtonu, abych poděkoval americkému lidu, prezidentu a Kongresu za tolik potřebnou pomoc. A rovněž abychom pokračovali ve spolupráci a přiblížili se tak k vítězství," napsal Zelenskyj a zveřejnil své fotografie ihned po přistání letadla. Dodal, že v USA má v plánu řadu jednání s cílem "posílit obranné schopnosti Ukrajiny". "Příští rok musíme navrátit ukrajinskou vlajku a svobodu celé naší zemi, všemu našemu lidu," dodal ukrajinský prezident.

Ve Washingtonu nejprve Zelenského čekají bilaterální jednání s americkým prezidentem a následně i společná tisková konference. Později bude hovořit v Kongresu. Jak uvedla na twitteru předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, k zákonodárcům promluví v 19:30 místního času (01:30 SEČ).

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády. V úterý například navštívil vojáky ve městě Bachmut v Doněcké oblasti, kde se nyní odehrávají nejtěžší boje mezi ukrajinskými obránci a ruskými invazními jednotkami.

Bílý dům oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině, je v ní i systém Patriot

Bílý dům oznámil poskytnutí další vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 1,85 miliardy dolarů (42 miliard Kč). Nový balíček pomoci zahrnuje i systém protivzdušné obrany Patriot, uvedla AFP. Oznámení přišlo krátce před tím, než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistál ve Spojených státech, kam přicestoval na jednání se svým americkým protějškem Joem Bidenem.

Jak upřesnil šéf americké diplomacie Antony Blinken, pomoc zahrnuje jednu miliardu na "rozšíření protivzdušné obrany a schopnosti přesného úderu" a dalších 850 milionů dolarů na pomoc v oblasti bezpečnosti.

"Zatímco Rusko pokračuje ve svých brutálních útocích proti kritické infrastruktuře na Ukrajině, Spojené státy dnes přivítají ve Washingtonu prezidenta Volodymyra Zelenského, abychom tak zdůraznili náš trvající závazek vůči ukrajinskému lidu," citovala agentura AP z Blinkenova prohlášení. Spojené státy podle něj poskytnou Kyjevu vojenské vybavení, které "Ukrajině pomůže bránit se před pokračujícím brutálním a nevyprovokovaným útokem ze strany Ruska".