Zelenskyj přicestoval do Finska, chce mluvit o zvýšení vojenské pomoci Ukrajině

Helsinky - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu Finska, kde má v plánu jednat o posílení obranných kapacit Ukrajiny a konkrétních krocích, které by přiblížily Kyjev ke vstupu do Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to uvedl jeho mluvčí Serhij Nykyforov. Po skončení jednodenní návštěvy se Zelenskyj nevydá rovnou zpátky na Ukrajinu, dodal mluvčí.

"Naším cílem je plnoprávné členství v NATO, to je jeden z důvodů, proč jsem tady," prohlásil Zelenskyj, kterého v prezidentském paláci přivítal jeho finský protějšek Sauli Niinistö. Uvedl také, že Ukrajina brzy zahájí protiofenzivu. "Jsem si jistý, že poté získáme od Západu vojenské letouny," dodal.

Zelenskyj se kromě finského prezidenta sejde i s premiéry dalších severských zemí, kteří do Helsinek přijeli na regionální summit. Schůzky v prezidentském paláci v Helsinkách se podle tiskových agentur zúčastní rovněž švédský premiér Ulf Kristersson, norský premiér Jonas Gahr Störe, předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová a islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová.

"Tématem summitu je ruská agrese vůči Ukrajině, pokračující podpora severských zemí Ukrajině, vztahy Ukrajiny s EU a NATO a ukrajinský mírový plán," napsala švédská vláda v prohlášení.

V souvislosti s návštěvou Zelenského platí v Helsinkách přísná bezpečnostní opatření. Část centra metropole byla uzavřena pro auta, kola i chodce, uvedla agentura AP.

Finsko se nedávno stalo 31. členem Severoatlantické aliance. O členství zažádalo právě v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Země sdílí s Ruskem dlouhou hranici. Kreml označil vstup Finska do NATO za nebezpečnou historickou chybu a pohrozil protiopatřeními.