Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září na Valné shromáždění OSN, píše Bloomberg

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září do New Yorku na Valné shromáždění OSN, kde se bude snažit prosadit svůj mírový plán. S odvoláním na činitele obeznámené se situací to dnes napsala agentura Bloomberg. Zároveň ovšem poznamenala, že cestovní plány ukrajinské hlavy státu ještě nejsou definitivní a mohou se změnit.

Kyjev podle Bloombergu usiluje o to, aby se během zasedání OSN konal summit o ukrajinském mírovém plánu, který si klade za cíl ukončit konflikt, jenž před téměř rokem a půl vyvolalo svou invazí do země Rusko. Někteří ukrajinští spojenci se však zdráhají kvůli složité logistice, která by s tím byla spojena, a dávají přednost uspořádaní akcí v rámci plánovaného zasedání, uvedly zdroje agentury.

Zelenskyj myšlenku globálního mírového summitu poprvé zmínil v listopadu, kdy představil svůj desetibodový mírový plán pro Ukrajinu. V něm trvá mimo jiné na stažení ruských invazních vojsk, navrácení všech ukrajinských území, která Rusko obsadilo, na návratu válečných vězňů a deportovaných nebo na vytvoření zvláštního tribunálu, který by soudil ruské válečné zločiny. Moskva návrhy odmítá.

Ukrajinským mírovým plánem se budou o víkendu zabývat účastníci summitu v Saúdské Arábii, kde organizátoři podle Bloombergu pozvali představitele dvou desítek zemí. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) se zúčastní až 30 západních a klíčových rozvojových zemí. Spojené státy a Evropa se podle deníku snaží získat širokou mezinárodní podporu pro mír, jehož podmínky si stanoví Ukrajina. Rusko pozváno není.

Ohledně Zelenského cesty na Valné shromáždění OSN se očekává, že se prezident v New Yorku zúčastní dalších zasedání a schůzek, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože se jedná o důvěrné informace. Zároveň se podle nich neočekává účast ruského prezidenta Vladimira Putina. Pohyb ruského vůdce je značně omezen kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí, podotkl Bloomberg.