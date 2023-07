Zelenskyj požádal o jasný signál ohledně členství Ukrajiny v NATO

Vilnius - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se osobně zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který v úterý začíná ve Vilniusu. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle aktuálního programu je na středu plánovaná společná tisková konference Zelenského s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Uskuteční se po jejich dvoustranné schůzce a před jednáním Rady NATO-Ukrajina.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v předvečer summitu NATO požádal o jasný signál ze Západu ohledně členství své země v Severoatlantické alianci, uvedla agentura AFP. Zelenskyj v tradičním večerním videoprojevu řekl, že většina členů NATO stojí za Ukrajinou a summit ve Vilniusu musí potvrdit, že Ukrajina je de facto členem aliance.

"I když zaznívají různé názory, stále je jasné, že Ukrajina si zaslouží být v alianci. Teď ne - je válka, ale potřebujeme jasný signál. A tento signál potřebujeme právě teď," uvedl Zelenskyj. "Většina aliance stojí jednoznačně za námi," dodal. "Když jsme žádali o vstup do NATO, byli jsme upřímní: Ukrajina už de facto v alianci je. Naše zbraně jsou zbraněmi aliance. Naše hodnoty jsou těmi, ve které věří i aliance," doplnil ukrajinský prezident.

Dvoudenní summit Severoatlantické aliance začíná v úterý ve Vilniusu. Lídři zemí NATO na něm chtějí zejména potvrdit svou podporu Ukrajiny a najít kompromis ohledně jejího přijetí do aliance. Kyjev žádá jasný signál týkající se jeho budoucího členství, spojenci ovšem nejsou v této věci jednotní. Osobní účast Zelenského na summitu zatím nebyla oficiálně potvrzena. Jak ale napsala agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje, ukrajinský prezident by měl do Vilniusu dorazit. Zveřejněný summitový program ve středu počítá se společnou tiskovou konferencí Zelenského a šéfa NATO Jense Stoltenberga.