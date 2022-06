Zelenskyj podle Reuters požádal země G7 o sankce a protiletecké systémy

Berlín - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal skupinu velkých světových ekonomik G7 o další protiruské sankce, protiletecké systémy a pomoc s vývozem obilí a poválečnou rekonstrukcí země. S odvoláním na nejmenovaného činitele Evropské unie o tom informovala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země přes čtyři měsíce vzdoruje ruské invazi, se dnes k summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau připojil digitálně. Německý kancléř Olaf Scholz po jednání napsal na twitteru, že státy G7 zvýší tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina.

O potřebě dalších sankcí, dalších dodávek zbraní a další finanční podpoře hovořil Zelenskyj také v neděli ve svém každodenním videoposelství. "Ruskou agresi zastavíme jen tehdy, pokud dostaneme vše, o co žádáme, a v době, kdy to potřebujeme," řekl Zelenskyj. "Zbraně, finanční podporu a protiruské sankce," dodal k tomu, co Ukrajina k boji proti ruským invazním silám potřebuje. To Zelenskyj zopakoval i dnes, kdy podle Reuters také řekl, že by chtěl ukončit do zimy.

"My jako G7 stojíme jednotně na straně Ukrajiny a budeme ji dále podporovat. Musíme kvůli tomu učinit tvrdá, ale nezbytná rozhodnutí," uvedl po jednání s ukrajinským prezidentem Scholz. "Tlak na Putina budeme dále zvyšovat. Tahle válka musí skončit," dodal.

Skupina G7, kterou tvoří Německo, Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Spojené státy a ve které je zastoupena i Evropská unie, již v neděli na úvod třídenního summitu slíbila Ukrajině další podporu. Předseda Evropské rady Charles Michel řekl, že Ukrajina se může spolehnout na další masivní podporu od EU. Také Scholz, který vrcholnou schůzku hostí, v neděli prohlásil, že Německo bude ve shodě se spojenci, především s USA, Kyjevu dále pomáhat.

Spojené státy na summitu prosazují další společné protiruské sankce, mimo jiné zákaz dovozu zlata z Ruska nebo zavedení cenového stropu na ruskou ropu, aby Moskva nemohla na vysokých cenách energií vydělávat.