Zelenskyj podepsal žádost o přijetí Ukrajiny do EU, oznámil Kyjev

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal žádost o přijetí své země do Evropské unie. Oznámil to na facebooku představitel kanceláře hlavy státu. Dokumenty jsou podle něj již na cestě do Bruselu. Zelenskyj už dříve během dne v projevu řekl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do EU podle nové speciální procedury. Některé státy zvláště z východního křídla unie daly najevo, že jsou pro co nejrychlejší začlenění Ukrajiny do evropského bloku.

"Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal historický dokument - přihlášku Ukrajiny do Evropské unie," napsal na facebooku zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Andrij Sybiha a zveřejnil rovněž několik snímků z této události. Poznamenal, že pod společné prohlášení připojili podpisy premiér Denys Šmyhal a předseda ukrajinské Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk. "Dokumenty jsou na cestě do Bruselu," dodal Sybiha.

"Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné," napsala už dříve během dne agentura Unian.

Ukrajina již roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do EU, ale dosud nemá schválený plán kroků vedoucích k členství v NATO a ani nemá postavení kandidátské země ve vztahu k EU.

"Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury," prohlásil dnes šéf země, která od minulého týdne čelí ruské invazi. Ukrajina je podle něj vděčná partnerům za to, že solidárně stojí jejím po boku. "Ale naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní," řekl Zelenskyj.

"Jsem přesvědčen, že jsme si to zasloužili. Jsem přesvědčen, že vše je možné," zdůraznil.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Euronews uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie a blok by si přál, aby se časem stala její součástí. O vstupu nových zemí však rozhodují členské státy, které nemusí s názory EK souhlasit.

"Skutečně časem, patří k nám. Jsou jedněmi z nás a my je chceme mezi námi," řekla von der Leyenová. Její komentář přišel několik hodin poté, co se 27 zemí EU rozhodlo zaplatit dodávky zbraní na Ukrajinu, což se stalo poprvé v historii bloku.

Několik států již dalo najevo, že rychlý vstup Ukrajiny do EU podporují. Slovenský premiér Eduard Heger bruselskému webu Politico řekl, že by si Kyjev zasloužil "zvláštní cestu" k integraci do unie a že nyní nastala "kritická chvíle" pro toto rozhodnutí. Ukrajinské členství dnes podpořil také český premiér Petr Fiala nebo polský ministr zahraničí Zbygniew Rau.

Ukrajina je momentálně součástí projektu Východního partnerství, v jehož rámci EU podporuje proevropské směřování některých postsovětských republik. Status kandidátské země však Ukrajina dosud nezískala. Kandidátským státům západního Balkánu, které o členství usilují již řadu let, se zatím nepodařilo splnit potřebné podmínky a ještě před ruskou invazí odhadovali unijní diplomaté horizont možného ukrajinského vstupu do EU na dlouhá léta i proto, že tato myšlenka neměla podporu některých západoevropských zemí.

Mluvčí EK dnes podotkl, že rychlost přijímacího procesu záleží na členských státech, které musejí schválení jeho jednotlivých etap i samotné přijetí nového člena schválit jednomyslně.