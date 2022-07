Zelenskyj obvinil Moskvu z deportací dvou milionů Ukrajinců do Ruska

Washington/Kyjev/Soul - Ruští vojáci deportovali z okupovaných území Ukrajiny do Ruska dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí. Ve videoprojevu k účastníkům konference v Soulu to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň obvinil Rusko, že vězní desetitisíce Ukrajinců v takzvaných filtračních táborech, odkud mizí mladé ženy. Podle Moskvy nejsou tato tvrzení pravdivá.

"Jen si prostě představte to množství - dva miliony. Tolik našich lidí už vyvezli do Ruska. Několik set tisíc dětí," citoval prezidentova slova list Ukrajinska pravda. "Přesné číslo nikdo neřekne. Všechny deportované připraví o možnost spojení, odeberou jim dokumenty, zastrašují je a snaží se je odvézt do vzdálených končin Ruska, aby jim co nejvíce ztížili návrat domů do vlasti," dodal.

Zelenskyj také obvinil Rusko, že Ukrajince z okupovaných území nutí procházet takzvanými filtračními tábory. "Desetitisíce lidí tam zůstávají, mladé ženy tam mizí," řekl.

Spojené státy vyzvaly Rusko, aby vpustilo nezávislé pozorovatele do takzvaných filtračních táborů na Ukrajině a propustilo Ukrajince, které ze země deportovalo do Ruska. V prohlášení to dnes podle agentury Reuters uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

"Nezákonný přesun a deportace chráněných osob je závažným porušením čtvrté ženevské konvence o ochraně civilistů a je válečným zločinem," řekl Blinken.

V projevu vyzval Rusko k okamžitému zastavení deportací. "Je stále více důkazů, že Rusko zadržuje nebo nechává zmizet tisíce ukrajinských civilistů, kteří neprojdou takzvanou filtrací," uvedl ministr.

Červnová zpráva ukrajinské agentury Ukrinform hovoří nejméně o dvaceti filtračních táborech, které Rusko zřídilo na okupovaných územích Ukrajiny. List The New York Times (NYT) ve své reportáži přinesl svědectví odvlečených Ukrajinců, kteří posléze z Ruska uprchli. Ve filtračních táborech jsou podle svědků Ukrajinci kontrolováni a vyslýcháni, muži obzvlášť důkladně kvůli možnému napojení na ozbrojené složky Ukrajiny. V některých případech ruské jednotky používají násilí a ponižování, uvádějí svědci.

Mnoho Ukrajinců bylo podle svědectví nuceno nastoupit do vlaků či jiných dopravních prostředků a strávit desítky hodin na cestě do Ruska, kde na ně po vystoupení čekaly kamery místní televize. Ta akci prezentovala jako ruské humanitární snahy.

Jedna ze svědkyň listu NYT řekla, že byla odvezena přes celé Rusko do Chabarovsku na hranici s Čínou, kde byla umístěna na ubytovnu. Odejít se jí podařilo asi po dvaceti dnech, kdy nashromáždila dostatek peněz na jízdenku na hranici s Estonskem. Tam se přidala k několika stovkám Ukrajinců, kteří z Ruska denně odcházejí.